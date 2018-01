Congo-Kinshasa: Crise dans le pays - Jusqu'où irait Sassou ?

Sassou a, certes, toutes les raisons de s'impliquer. Brazzaville est incontestablement la capitale la plus rapprochée de Kinshasa. Les connexions, ramifications et autres affinités entre les ressortissants de ces deux pays le placent, lui, dans l'obligation morale de veiller à ce qui se passe en RD. Congo. Puisqu'après tout, en cas de débordement, son pays serait tenu de servir de point d'exit à tous ceux qui oseraient chercher à prendre le large.

Autrement dit, entre les Opposants et le pouvoir, c'est le jour et la nuit. Comment, alors, intervenir ? Par quel bout tenir pour ramener les acteurs majeurs de cette crise aux effets négatifs sur la santé des élections ?

La loi électorale, quoique contestée, a été examinée, adoptée et promulguée. Le calendrier électoral, même s'il n'est pas du goût du Rassemblement de Limete, est bel et bien là. Nangaa et Kalamba ont reçu un lot de huit machines à voter pour lesquelles, la campagne de sensibilisation, en tant qu'opération transversale, va devoir commencer dans les tout prochains jours.

Pour y arriver, le Rassemblement était monté en puissance avec, à la clé, la multiplication d'actions, y compris la marche du 31 décembre 2017 initiée par le Comité Laïc de Coordination. Des actions impliquant les chrétiens étaient menées chaque jeudi, vers 21 heures, pour sonner l'hallali et prévenir les autorités congolaises sur la fin de la rallonge de 12 mois accordée au Président Kabila, le 31 décembre 2016, après que son deuxième et dernier mandat ait expiré, le 20 décembre 2016.

Deux positions diamétralement opposées se développent en RD. Congo. Vers fin décembre 2017, l'aile dure du Rassemblement appelait à l'institution d'une transition sans Kabila, réclamait les mesures de décrispation politique en termes de libération des prisonniers et autres figures de l'opposition embastillés, à la fin du dédoublement des partis politiques, à l'abandon de certaines poursuites judiciaires ainsi qu'à la fin des tracasseries policières, administratives et fiscales.

*Au nom de la CENCO, Utembi et Nshole ont été à Brazzaville, ce mardi 9 janvier 2018. Ils y ont rencontré Denis Sassou Nguesso. Motif ? Partager avec ce dernier quelques préoccupations liées notamment, à la problématique de la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre 2016 ainsi qu'à la nécessité de la tenue des élections apaisées en RD. Congo. Mais, que peut bien faire Sassou ? A-t-il vraiment les mains libres et la carrure nécessaire pour être écouté par toutes les parties impliquées dans la crise congolaise ? Que des questions... sans réponses, au bout de toutes les lèvres. En politique, l'espoir est, toutefois, permis.

