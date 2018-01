Sénégal: Mouhamadou Makhtar Cisse, Dg de Senelec - «Nous sommes en train de travailler sur le concept ile verte»

En novembre 2014, nous avons connu beaucoup de difficultés parce que l'ancien câble, qui date de la colonisation a rompu. Et grâce à la Senelec nous avons été secourus par deux groupes électrogènes. Et par la suite, le chef de l'Etat très attentif, a demandé à ce câble soit remplacé par un nouveau câble.

Nous allons y travailler pour prendre en compte tous ces aspects techniques et environnementaux afin d'épargner Gorée d'éventuelles coupures d'électricité pouvant nuire les populations et autres visiteurs», a-t-il expliqué.

En claire, nous voulons passer du câble sous-marin à l'énergie solaire et éolienne», a dit hier, mardi, à Gorée, le directeur général de la Senelec Mouhamadou Makhtar Cissé, à la cérémonie d'inauguration du câble sous-marin et de ses nouvelles installations électriques de 2,7 km reliant Dakar à l'île.

«Nous voulons passer de l'énergie électrique à l'énergie renouvelable (solaire et éolienne) pour alimenter l'île de Gorée. Actuellement, des études de faisabilité sont en train d'être menées et si elles sont concluantes nous, en parfaite collaboration, le maire et nos partenaires, allons basculer à l'énergie verte (énergie propre) pour couvrir les besoins énergétique de l'ïle en tant que patrimoine culturel mondial.

