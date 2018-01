Congo-Brazzaville: Enfants en rupture familiale - Des ONG s'en préoccupent

Afin de réaliser une enquête de ménage sur les facteurs de dysfonctionnements familiaux dans environ deux cents familles de Pointe-Noire, une séance de formation des enquêteurs retenus a été organisée, le 10 janvier, par l'Association jeune exprime-toi sur le sida (Ajets), le Cercle d'actions pour la promotion du bien-être social (Cabs) et l'Association des jeunes sociologues (AJS).

C'est dans le cadre du projet étude sociologique sur les facteurs de dysfonctionnements familiaux à l'origine du phénomène des enfants de la rue qu'a été initiée l'action financée par le Programme concerté pluri-acteurs qui bénéficie du soutien financier de l'Agence française de développement et du Comité français pour la solidarité internationale. L'Ajets est la porteuse du projet et en assure aussi la coordination.

Réaliser et diffuser une étude sociologique sur les facteurs de dysfonctionnements familiaux, qui sont à l'origine des divorces, en vue de proposer des stratégies efficaces qui prennent en compte la composante famille et la communauté dans la resocialisation des enfants de la rue sont les principaux objectifs du projet. À terme seront menées des actions de plaidoyer à l'endroit des pouvoirs publics pour les amener à appliquer les textes et conventions en la matière, ratifiés par la République du Congo, d'une part, et pour intégrer la stratégie validée qui prend en compte la composante famille et communauté dans les politiques familiales et les programmes de prise en charge de l'enfance vulnérable, d'autre part.

Animée par Rufin Mafouta de l'AJS et Henri Moukongo du Cabs, la séance de formation des enquêteurs sur les techniques de collecte des données a été axée sur la technique d'enquête, la présentation du guide de l'enquêteur et du questionnaire. Des présentations qui ont été suivies d'une séance de jeu de rôles et post test.

Faible implication des communautés dans la resocialisation des enfants vulnérables

Au regard du constat fait par les ONG Ajtes, Cabs et AJS , il apparaît aujourd'hui que l'augmentation exponentielle du phénomène des enfants de la rue, en dépit du dispositif mis en place, est perçue à deux niveaux : les difficultés liées à la réinsertion des enfants de la rue dans leurs familles, le départ continu d'autres enfants des familles vers la rue. Aussi les interventions menées par les différents acteurs portent-elles plus directement sur les enfants et pas assez sur les familles dont ils sont issus, alors que les enfants partent toujours des familles avant de se retrouver dans la rue. D'où la difficulté, d'une part, de stopper ce phénomène car les enfants restent prédisposés à quitter leurs familles et, d'autre part, les familles ne sont pas souvent préparées à recevoir les enfants et à les réunifier, surtout celles qui sont recomposées.

Les communautés n'étant pas fortement impliquées dans la resocialisation des enfants vulnérables, il est donc évident que plusieurs paramètres liés aux dysfonctionnements des familles dans le contexte actuel ne sont pas encore maîtrisés et pris en compte. D'où la justification de la réalisation de cette étude sociologique complémentaire auprès des familles et des communautés, en vue de proposer une réponse qui prendrait en compte les composantes enfants vulnérables- communautés, famille et pouvoirs publics dans l'application des programmes et des politiques plus intégrés et plus orientés vers la protection des familles surtout celles qui sont vulnérables.

Après le travail d'enquête auprès des ménages éligibles qui va durer six jours, d'autres activités vont suivre telles l'organisation des ateliers et diffusion du rapport, l'organisation des réunions de plaidoyer, l'élaboration d'une stratégie efficace qui prend en compte les composantes familles- communauté dans la resocialisation des enfants de la rue.

Le phénomène des enfants de la rue prend de plus en plus de l'ampleur en République du Congo. Au nombre des causes qui poussent ces enfants à quitter leurs familles figure le divorce des parents, ont répondu les enfants de la rue interrogés lors d'une récente étude sociologique sur ce phénomène.