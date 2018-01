Congo-Brazzaville: Insécurité dans le Pool - Guy Brice Parfait Kolelas s'inquiète de l'attitude de Ntoumi

En outre, le président de l'Udh-Yuki ne reconnaît pas un deal entre lui et le chef de l'Etat congolais pour qu'il soit désigné chef de l'opposition. « ... Je me suis présenté à l'élection présidentielle pour être chef de l'Etat et je continuerai à me battre pour l'être avant que je ne quitte ce monde », a-t-il rétorqué.

Par ailleurs, Guy Brice Parfait Kolelas est quelque peu contradictoire à propos des résultats de l'élection présidentielle de mars 2016. D'un côté, il reconnaît la victoire de Denis Sassou N'Guesso et de l'autre, il revendique qu'un second tour devait l'opposer à Jean Marie Michel Mokoko.

La deuxième mesure, a-t-il renchéri, est l'envoi dans le Pool d'une mission de la Croix rouge internationale et du Programme des Nations unies pour le développement afin de dénombrer des maisons et des villages entiers détruits. Une façon de rassurer la population quant à son retour effectif dans les villages.

Répondant à la question relative aux mesures urgentes que les autorités doivent prendre conformément à l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités, l'ancien ministre de la Fonction publique devenu opposant a indiqué : « ...Il faut que les autorités mettent en place déjà la commission ad hoc qui a été spécifiée dans le fameux accord. Cette commission doit prendre en compte toutes les parties belligérantes. J'insiste sur cela parce qu'il y a des écuries de combattants dans le Pool. Toutes ces écuries ne sont pas sous la coupe de Ntoumi. Donc, ces écuries doivent envoyer leurs délégués dans cette fameuse commission ad hoc, de façon à les rassurer quant à leur sortie et à la pacification effective, pour que tout le monde soit en confiance ».

De passage à Paris (France), le président de l'Union des démocrates humanistes (Udh-Yuki) et député de Kinkala 2 (Pool), Guy Brice Parfait Kolelas a été abordé par RFI. Il dit être surpris par l'attitude belliciste de Frédéric Bintsamou, alias pasteur Ntoumi, tout en saluant l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités que les représentants de ce dernier ont signé le 23 décembre avec le gouvernement. Voici quelques morceaux choisis de cet entretien.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

