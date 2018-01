Congo-Brazzaville: Technologies - Osiane 2018 décortique l'industrie numérique

L'Association Pratic qui organise le rendez-vous international lui donne, cette année, un zeste d'innovation à la hauteur des attentes, avec des participants et institutions de plusieurs pays.

Le Salon international des technologies de l'information et de l'innovation (Osiane) qu'abrite Brazzaville du 17 au 20 avril prochain, pour la deuxième fois, va éclairer sur les défis de l'industrie numérique dans le développement de l'économie.

Le thème révélateur « Le développement économique et le défi de l'industrie du futur » laisse déjà présager de gros débats sur la manière dont les pays doivent faciliter l'accès à Internet à un grand nombre de citoyens et entreprises, à un prix raisonnable. Il s'agit, inévitablement, de développer des services nécessaires pour faire bon usage des TIC et promouvoir l'innovation.

Dans cet optique, Osiane 2018 mettra en place une plateforme d'échanges entre secteur privé, société civile et administration publique afin de définir divers axes de développement coordonnés. Le salon ambitionne ainsi de servir de tremplin pour initier des pistes afin d'aider décideurs et acteurs dans la transformation de l'économie traditionnelle en une économie moderne, diversifiée et inclusive, en s'appuyant sur les TIC.

Cette année, pour tonifier le rendez-vous qui se tient sous le patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, le salon affiche onze tables rondes, cinq ateliers, trois formations, le tout pour soixante-dix panelistes qui viennent de plusieurs pays et institutions majeures, à l'instar de l'Union internationale des télécommunications. Entre expositions, tribunes médiatiques, convention, activités numériques et formation, Il compte accueillir plus de deux mille cinq cents visiteurs.

L'association Pratic que dirige Luc Missidimbazi bénéficie de l'appui de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques et autres institutions nationales et internationales pour réussir le pari de l'évènement.

Osiane place désormais Brazzaville comme catalyseur d'une nouvelle approche collaborative sur les TIC, fondée sur quatre « univers ». De « Tech-Univers » en passant par « Publi-Univers », « Eco-Univers » et « Inov-Univers », Osiane donnera des réponses à plusieurs problématiques partant des infrastructures, de moyens de financement, de l'écosystème, de la formation, des incubateurs, etc.

Osiane 2018 dévoilera, lors d'une soirée de gala, son prix de la meilleure administration numérique. Une innovation parmi tant d'autres que l'évènement compte apporter.