Afrique: Union africaine - Les TIC au cœur du prochain sommet des chefs d'Etat

Le Pida prône la connexion des principales villes du continent en Internet et la création du contenu digital. Il prévoit une collaboration multilatérale incluant les Etats, les organisations régionales et les agences des Nations unies pour mettre en œuvre les initiatives spécifiques en matière d'intégration des TIC.

« Pour notre pays, il faut le prendre comme une incitation au développement de notre environnement de télécommunications et un encouragement dans la gestion du contenu Internet. Il faut rappeler que nous avons une ambition sous-régionale et que ce programme va être un appui important pour le Congo avec le nœud Internet sous-régional mis en place par l'UA et l'Agence de régulation des postes et communications électroniques », poursuit-il.

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) vont plancher, du 22 au 29 janvier à Addis-Abeba, en Ethiopie, sur une thématique majeure pour le développement du continent, à savoir l'intégration en matière des Technologies de l'information et de la communication (TIC).

