Congo-Brazzaville: Gendarmerie nationale - Une quarantaine d'agents élevés aux grades supérieurs

Faisant le bilan de l'année dernière, il a rappelé que la contribution de chacun à la mise en œuvre des orientations de la hiérarchie et des directives du commandement a été essentielle pour poser les fondations de l'ambitieux programme « gendarmerie 2025 ». Selon lui, en 2017 cette composante de la force publique a mené à terme la formation et le déploiement de la première vague de 1 300 élèves-gendarmes, constituant la 12e promotion. « C'est un effort encourageant qui nous a permis de renforcer notre maillage territorial et d'être au plus près de la population à travers le pays, particulièrement dans l'arrière-pays où nous avons créé de nombreuses unités d'intervention et territoriales », a-t-il souligné.

Quant aux recalés, il leur a recommandé de redoubler d'efforts pour récolter le succès l'année prochaine, car l'heure n'était pas aux lamentations. « Je vous dis courage car vous n'avez pas forcément démérité. Ainsi se perpétuera toujours la tradition de l'excellence, de l'effort et de la récompense au sein de la gendarmerie nationale, ceci dans la discipline, la disponibilité et la loyauté à la nation », a précisé le général Paul Victor Moigny.

