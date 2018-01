Congo-Brazzaville: ARTs martiaux - Les judokas congolais en stage en France

Une douzaine de compétiteurs sont en formation à Paris pour mettre à jour leurs connaissances sur les plans technique, tactique et physique.

« C'est aux judokas cadets et juniors que nous avons donné l'occasion de participer à ce stage international. L'avenir du judo congolais que nous voulons radieux est entre leurs mains. C'est donc aujourd'hui qu'il faut les préparer pour des lendemains meilleurs », a indiqué Me Francis Ata, vice-président de l'Union des associations congolaises de judo et disciplines associées (Unasco-Juda), qui est à la tête de la délégation de ces judokas en formation à Paris. Ils sont Diables rouges pour la plupart. Au judo, jamais les athlètes congolais n'avaient participé à un stage d'un si haut niveau, à en croire Me Francis Ata.

Ce stage international est animé par le maitre japonais Go Tsunoda, entraîneur de l'équipe nationale du Portugal de judo, et par le maitre franco-congolais Darcel Yandzi, ceinture noire 6e dan, entraîneur de l'équipe nationale de France.

Les enseignements portent sur le kumité (combat conventionnel), les attaques, contre-attaques et les déplacements sur l'aire de combat, question d'apprendre à occuper rationnellement l'espace sur le tatami pendant les combats. « Il y a des techniques et combinaisons que nos athlètes viennent de découvrir grâce à ce stage. Ce qui leur permet de renouveler leurs connaissances d'autant plus que la discipline évolue jour après jour », a expliqué le vice-président de l'Unasco-Juda.

L'entraîneur de l'équipe de France, Darcel Yandzi, s'est dit satisfait de voir les judokas de son pays d'origine tirer profit d'un tel stage. « Pour évoluer, il faut voir ce que les autres font, échanger, tout en se mesurant aux plus grands. Je suis très fier de voir le Congo être représenté ici », a-t-il dit. Il est vrai que les performances et les résultats, dans des compétitions, dépendent aussi de la qualité du travail avec les partenaires d'un certain niveau sur le tatami. Darcel Yandzi s'est, par ailleurs, dit prêt à accompagner les judokas congolais autant qu'il le pourra. Il est disposé à animer les stages de formation à travers le territoire national pourvu que les dirigeants du judo congolais lui ouvrent les portes.

Le public sportif congolais est conscient cependant que les judokas sont divisés. La fédération a en face d'elle des dissidents qui pensent que rien n'est fait pour le développement de la discipline sur le territoire national. Certains membres du bureau exécutif ont organisé une assemblée pour destituer le président Marien Ikama Ngouabi. Celui-ci conteste les accusations portées contre lui et juge irrégulière la décision de sa destitution. Ce qui est vrai, c'est que ce sont les athlètes qui paient le lourd tribut. A tous ces judokas désemparés, Me Francis Ata adresse un message d'encouragement de Paris. « Je demande aux judokas de ne pas se décourager, de continuer à travailler. La situation du judo congolais sera résolu », a-t-il déclaré.

Le stage international auquel prennent part les judokas congolais en France sera clôturé le 17 janvier.