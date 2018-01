Photo: fasozine

Le Prince Albert II de Monaco est à Ouagadougou

Son Altesse Sérénissimes (SAS), le Prince Albert II de Monaco est arrivé à Ouagadougou, le mercredi 10 janvier 2018, en compagnie de son épouse la princesse Charlène, pour une visite d'amitié et de coopération de 72 heures. Le couple monégasque a été accueilli à sa descente d'avion par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

La principauté de Monaco et le Burkina Faso affichent une volonté commune de raffermir leurs relations d'amitié et de coopération. A cet effet, Son Altesse Sérénissimes (SAS), le Prince Albert II de Monaco séjourne au pays des Hommes intègres pour une séance de travail de 72 heures. Accompagné de son épouse la princesse Charlène, le prince héritier a été accueilli hier à sa descente d'avion à 22 heures 03 mn à l'Aéroport international de Ouagadougou, par le couple présidentiel Roch Marc Christian et Sika Kaboré.

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé et des membres du gouvernement burkinabè ont aussi reservé de chaudes poignées de main au couple monégasque. Après les civilités, le président Kaboré et ses hôtes se sont retirés dans la salle d'honneur de l'aéroport où ils se sont entretenus pendant une dizaine de minutes. De ces échanges, rien n'a filtré et aucun message n'a été livré à la presse mobilisée pour la circonstance.

Selon une source du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'Etranger, le prince aura un entretien avec le Président du Faso dans la matinée de ce jeudi 11 janvier. A l'issue de ce tête-à-tête, Son Altesse participera à la deuxième réunion de la Commission bilatérale entre le Burkina Faso et la principauté de Monaco. Dans l'après-midi, le prince va visiter la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.

Le dernier jour sera mis à profit pour l'inauguration du Centre de formation polyvalente de Loumbila financé par la Croix-Rouge monégasque à plus de 3 milliards de FCFA et le lancement de la maïserie de la société AGROSERV. Une signature d'accords et un communiqué conjoint mettront fin au séjour du prince Albert II. Cette visite fait suite à celle effectuée en février 2012 où le prince a paraphé un accord-cadre de coopération entre les deux Etats.