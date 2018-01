Centrafrique: Ces rebelles qui terrorisent Paoua

Des sources humanitaires ont confirmé que les violences dans la préfecture de Paoua et ses environs ont provoqué le déplacement d'au moins 60.000 personnes, soit près de 11.500 ménages. Plus de 2.000 maisons auraient été incendiées.

Sur le terrain, la Minusca ne peut sécuriser que des zones restreintes : "Nous sommes à Paoua et c'est à Paoua que les populations se regroupent et fuient les localités environnantes.

Martin Ziguélé va plus loin : "les armes circulent de tous cotés pour faire prospérer leur entreprise économique criminelle. Monsieur Bahar est un criminel de guerre. Il n'a aucun objectif politique. D'ailleurs il a refusé le DDR. Et il s'est retranché là-bas et il donne la mort impunément à la population, sous le regard impuissant de tout le monde."

