Burkina Faso: Coopération - Le Prince Albert II de Monaco est à Ouagadougou

En rappel, la Principauté de Monaco intervient dans le secteur de la santé avec la lutte contre la malaria et la drépanocytose, de l'éducation, des micro-entrepreneurs et surtout dans le domaine de la protection civile.

Au troisième jour de sa visite (12 janvier), il se rendra dans la commune rurale de Loumbila pour inaugurer le Centre de formation polyvalente de Loumbila financé par la Croix-Rouge monégasque et procéder au lancement d'une maïserie à Kossodo. Avant son départ, il procèdera à la signature d'accords et du communiqué conjoint sanctionnant la visite.

Le Prince Albert II de Monaco est à Ouagadougou dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. Ce jeudi 11 janvier 2018, il sera reçu en audience au palais présidentiel de Kosyam par son homologue burkinabè. A l'issue de cette audience, sa délégation et lui participeront à la deuxième réunion de la commission bilatérale entre son pays et le Burkina Faso. Dans l'après midi de ce 11 janvier, Albert II de Monaco visitera la première compagnie de la Brigade nationale des Sapeurs pompiers (BNSP).

