Somalie: Darfour - La Mission de l'ONU et de l'Union africaine poursuit sa reconfiguration

Il a noté que pendant la première phase de la reconfiguration de la MINUAD, le gouvernement soudanais s'est montré très coopératif pour faciliter le rapatriement des contingents et la fermeture et le transfert des équipes en temps voulu.

M. Lacroix a noté mercredi qu'après sa victoire militaire contre les mouvements rebelles, « le gouvernement soudanais consolide fermement son contrôle et son autorité à travers le Darfour, à l'exception de poches dans la région du Jebel Marra, contrôlée par l'Armée de libération du Soudan/Abdul Wahid (ALS/AW), qui est fragmentée et affaiblie, et alors que les autres groupes rebelles sont engagés dans des activités mercenaires et criminelles dans des pays voisins ».

En juin dernier, reconnaissant l'amélioration générale de la situation sécuritaire au Darfour (Soudan), le Conseil de sécurité a approuvé les recommandations du Secrétaire général et du Président de l'Union africaine en faveur d'une approche en deux volets, axée sur la protection du Jebel Marra et sur la stabilisation de la situation dans d'autres régions du Darfour.

