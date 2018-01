Burkina Faso: Bras de fer entre le monde enseignant et le gouvernement

Quelques heures plus tard, conférence de presse du Premier ministre Paul Kaba Thieba, qui pilote lui-même les négociations après le refus des enseignants de négocier avec leur ministre de tutelle. Principale information : le gouvernement fera tout pour éviter une année blanche aux élèves. « Une première estimation des revendications qui sont posées par la coordination des syndicats du ministère de l'Education nationale évalue à environ 50 milliards par an l'incidence financière des revendications qui sont posées. Nous ferons ce que nous pourrons pour sauver l'année scolaire pour nos enfants et trouver des solutions qui soient à la hauteur des attentes des travailleurs de l'Education nationale, dans les limites également de la soutenabilité des finances publiques de l'Etat », a déclaré Paul Kaba Thieba.

