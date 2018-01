Togo: Campagne de séduction auprès des entrepreneurs

Les droits d'enregistrement des actes civils et judiciaires translatives de propriété et d'usufruit passent de 5 à 2%.

Le budget 2018 contient un certain nombre de dispositions susceptibles d'aider leur éclosion parmi lesquelles l'exonération du droit d'enregistrement et des timbres lors de la création des sociétés. Autre mesure, la suppression des taxes professionnelles uniques pendant la première année d'activité.

