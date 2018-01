Congo-Kinshasa: L'aube... !

opinion

Le marigot politique congolais est de nouveau pris dans un emballement dont les observateurs avertis savent l'issue : un rendez-vous officiel ou officieux censé tabler sur l'impasse pour prescrire un remède.

Celui de la RDC est connu. Ce n'est rien de plus que des élections. Mais, pas n'importe lesquelles, celles qui ont l'assentiment de tous et qui sont organisées dans un climat serein. Ce qui est tout le contraire du décor actuel. Capitales plus voisines Kinshasa et Brazzaville, à l'ère des crises, savent que les va-et-vient sont monnaie courante. Et, ces derniers temps, à en croire des indiscrétions, en plein jour ou en pleine nuit, le Pool Malebo est traversé à souhait. Bien loin des pratiques officieuses, c'est de manière pleinement officiel que Mgr Marcel Utembi et Donatien Nshole respectivement, Président de la Conférence Episcopale Nationale du Congo et Secrétaire de cette structure d'hommes en soutane de l'Eglise Catholique, ont été face à Denis Sassou N'guesso.

Selon les bribes d'informations glanées grâce à la dextérité des fins limiers branchés à des sources croisées, il ressort que ces deux hommes de l'Eglise universelle ont été voir le Président de la République sœur du Congo-Brazzaville, pour qu'il s'implique dans ce virage décisif qu'entame la RDC, pays voisin, pays frère. Ce n'est un secret pour personne. De l'avant dialogue de la Cité de l'Union Africaine aux assises du Centre Interdiocésain, Sassou, qui s'impose de par son expérience comme sage dans les Grands Lacs, a joué un rôle majeur. Rien d'étonnant en cas d'apocalypse au Congo-Kinshasa, son Congo, ne manquera pas d'en subir les effets pernicieux. Donc, Sassou va-t-il œuvrer pour un nouveau deal des politiques sur les élections projetées ce 23 décembre 2018 ? Où, le cas échéant, va simplement s'atteler à obtenir un apaisement entre l'Eglise et le pouvoir ? Ces interrogations auront des réponses sous peu.

Mais, ce n'est pas qu'à Brazza que des tractations vont bon train. A Kinshasa, aussi, l'ère serait à cet exercice que les congolais auront consommé sérieusement ces deux dernières années. Ici, c'est l'Union Africaine qui a lâché un détachement avancé pour consulter la classe politique congolaise. Le 31 décembre 2017 est passé ? Quid de la marche du processus électoral jusqu'aux élections 2018 et l'alternance en 2019, s'il faille faire foi à l'almanach électoral de la CENI ? Jusque-là, aucun verdict n'est tombé de ce côté là. Avant ces diplomates qui œuvrent à ciel ouvert, d'autres, auraient déjà commencé le travail de la recherche d'un consensus sur le processus électoral en cours entre Majorité et Opposition radicale. Il s'agit, premièrement, de s'assurer que ces joutes aient lieu en temps indiqués.

De deux, que ces dernières soient les plus inclusives possibles. De trois, qu'il n'y ait pas des germes de crise postélectorale. Au vu du décor qui se plante, ceux qui ont le flair politique peuvent en déduire que la République Démocratique du Congo est à l'aube de quelque chose qui ne saurait s'éloigner d'un troisième round des discussions dont les contours restent à définir. Mais, la grossesse en cours ira-t-elle jusqu'à terme ?