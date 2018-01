Ile Maurice: Fazila Jeewa-Daureeawoo souhaite améliorer le service des pompiers

Une prise de contact pour saluer le travail et comprendre leurs besoins en tant que femmes dans ce métier très dominé par les hommes.

Tel a été le but d'une rencontre qui a eu lieu entre la vice-Première ministre et ministre des Collectivités locales, Fazila Jeewa-Daureeawoo et les quatorze femmes affectées au Mauritius Fire and Rescue Service (MFRS) ce mercredi 10 janvier.

Fazila Jeewa-Daureeawoo souhaite, en effet, que le métier de sapeurs-pompiers intéresse plus de femmes afin qu'il y ait une meilleure parité à l'avenir. «On est conscient qu'il y a des améliorations à apporter au MFRS. Et ce dossier est une de mes priorités car c'est un service essentiel pour le pays. Au niveau de mon ministère, on identifie ces aspects qui méritent d'être améliorés et on travaillera dessus» a-t-elle ajouté.

L'infrastructure, les équipements et la formation figurent parmi les changements qui seront effectués. D'ailleurs, Fazila Jeewa-Daureeawoo a également repris les discussions avec l'ambassade française pour une collaboration en vue d'améliorer la structure du MFRS.