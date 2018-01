Ile Maurice: Salaire minimal - Les employés à temps partiel fixés sur le montant de leur paye

L'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) n'est pas prête à le lâcher. Plus »

En outre, selon les règlements, rien n'empêche un employeur d'aller au-delà du montant du salaire minimal pour un employé qui travaille à plein-temps ou à temps partiel. D'un autre côté, les Regulations n'autorisent pas un chef d'entreprise de revoir à la baisse la paye d'un travailleur. Tout accord stipulant qu'un employé renonce au paiement d'un salaire minimal auquel il a droit sera déclaré «nul et non avenu».

D'ailleurs, les règlements prévoient que le Supervising Officer du ministère du Travail puisse demander à un employeur opérant dans ce domaine de prouver que le salaire qu'il reverse comprend le salaire minimal et reflète la vraie valeur de la nourriture et du logement. Les dépenses liées à ces deux items seront comptabilisées dans les comptes de l'entreprise.

Par ailleurs, un travailleur du secteur de l'exportation touchera une allocation de logement et de repas ne dépassant pas Rs 2 500 au total, chaque mois. Cette somme vient donc s'ajouter à toute forme de rémunération fixe payée mensuellement qui est garantie pour les heures de travail prescrites et n'est pas réduite pour des absences autorisées.

Avec ces nouveaux règlements, les agents de sécurité ne devraient plus s'inquiéter du montant de leur paye. Le salaire minimal sera calculé selon le nombre d'heures effectuées par mois, soit généralement 100 heures ou plus.

