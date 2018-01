Ile Maurice: 120 heures de travaux d'intérêt général pour avoir incendié sa maison

L'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) n'est pas prête à le lâcher. Plus »

L'accusée avait tout planifié et l'avait fait par vengeance et provocation. Elle avait affirmé avoir subi de la maltraitance de la part de son mari et de son beau-frère. Elle prenait des médicaments pour retrouver le sommeil et lorsque le médecin l'a examinée, il s'est avéré qu'elle était dépressive.

C'est la décision qui a été communiquée ce 10 janvier 2018 en cour intermédiaire pour Chinamee Appadoo qui a été reconnue coupable d'avoir incendié sa maison dans laquelle vivaient son mari et son beau-frère. La magistrate Adila Hamuth a commué sa peine d'emprisonnement de six mois en un service communautaire.

