Sénégal: Macky Sall salue l'œuvre et la mémoire de Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké

"Serigne Mountakha Bassirou Mbacké est un homme avec qui nous avons non seulement la certitude que l'œuvre sera préservée, entretenue, mais avec l'aide de Dieu, il pourra bâtir de grandes choses pour l'islam et le mouridisme", a-t-il déclaré.

Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké militait de même pour "l'harmonisation" des dates de célébration des fêtes musulmanes et sur différentes autres initiatives similaires, a rappelé Macky Sall, saluant "le grand bâtisseur" et continuateur de l'œuvre de Serigne Touba que fut le défunt guide.

Il a évoqué "la sagesse et la foi" que le défunt khalif "a toujours su inculquer à la communauté mouride et à la communauté religieuse de façon globale", à travers par exemple son "discours d'apaisement entre les confréries".

Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké "fut non seulement un guide religieux, un patriarche, mais aussi il fut un des doyens du pays", a souligné le chef de l'Etat, accompagné notamment du où repose le saint homme, le chef de l'Etat, accompagnée du Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, et du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye.

Touba — Le président de la République, Macky Sall, a salué lundi l'œuvre et la mémoire du défunt khalif des mourides Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké qui fut selon lui "un grand bâtisseur et un continuateur" de l'œuvre du Serigne Touba Khadimou Rassoul, fondateur de cette confrérie sénégalaise.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.