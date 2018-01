Afrique: La Guinée-Equatoriale achève sa préparation à Marrakech

Parmi les 23 joueurs sélectionnés, le plus gros contingent, sept (7) joueurs, vient de Cano Sport Academy de Malabo. Ce centre de formation est l'un des plus en vue en Guinée Equatoriale et évolue en deuxième division.

Depuis le 19 décembre dernier, le Nzalang Nacional local se trouve au Maroc pour sa mise au vert avant le début du Championnat d'Afrique des Nations Total, Maroc 2018. C'est à Marrakech que la sélection locale de la Guinée Équatoriale a installé ses quartiers provisoires avant de rejoindre Tanger ou est basé le groupe C dans lequel figure le pays en compagnie du Nigéria, du Rwanda et de la Libye. Cette dernière sera le premier adversaire du Nzalang Nacional le 15 janvier.

