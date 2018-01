Madagascar: TMT Finance Africa - Grande rencontre des acteurs des télécommunications

Un grand événement qui se déroulera à partir du 15 mars 2018 au Cap en Afrique du Sud. Plus de 200 acteurs du monde digital seront attendus à cet événement d'investissement régional : le TMT Finance Africa.

Cette manifestation rassemblera les plus grands géants africains des télécommunications, des médias et de la technologie, ainsi que leurs principaux investisseurs, financiers et conseillers, pour discuter des futures stratégies d'investissement et de croissance régionale. Des débats, des conférences, des sessions de réseautage structurés et des rencontres B to B seront au programme de l'événement, d'après les organisateurs. Environ 70 conférenciers seront annoncés, avec des CxOs des principaux opérateurs confirmés de Vodacom, MTN, Econet Wireless, Safaricom, Millicom, Intelsat et 9Mobile; ainsi que des financiers et des investisseurs tels que Standard Bank, Convergence Partners, Rand Merchant Bank, IFC, Absa Capital, Citi, Crédit Suisse, Ethos Capital, Investec Asset Management et Mamor Capital.

Les sociétés de technologie et de médias seront également au rendez-vous. « En raison de la demande très forte, nous sommes ravis d'apporter la franchise TMT Finance au Cap afin de répondre à la demande croissante d'infrastructures et de services », ont déclaré les organisateurs. « L'Afrique du Sud est une plaque tournante pour l'investissement, les fusions et acquisitions et l'innovation, et nous sommes très heureux d'avoir déjà reçu la confirmation sur la participation des personnes les plus influentes de la région et des sociétés leaders, à l'événement », ont-t-ils ajouté.