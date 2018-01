Tunisie: PSG - Ben Arfa aurait décidé d'aller jusqu'au bout de son contrat

D'après ce média, Ben Arfa, annoncé dans le viseur de Leicester et d'autres formations anglaises, a choisi d'honorer son bail jusqu'au bout et de rester au PSG jusqu'en juin prochain afin de s'engager librement avec la formation de son choix dès l'été 2018.

Combien de matchs Hatem Ben Arfa a-t-il joué avec la PSG depuis son arrivée ? Pas beaucoup. Cette saison, presque plus personne ne se souvient de l'ailier français d'origine tunisienne et presque plus personne ne parle de son temps de jeu très réduit et des nombreuses fois où il n'a pas été convoqué par Unai Emery. Malgré tout, l'ancien niçois, mis au placard depuis le mois d'avril 2017, n'entend pas partir cet hiver. C'est ce qu'indique Le Parisien ce jeudi.

