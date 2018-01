Gabon: Handball - Ouverture du séminaire de recyclage des journalistes sportifs

Le séminaire de formation et recyclage des journalistes sportifs, initié par l'association gabonaise de la presse sportive indépendante (AGPSI), s'est ouvert ce mardi 9 janvier 2018 à la Chambre de commerce de Libreville.

C'est en présence des représentants de Nicole ASSELE, du ministre des sports Mathias OTOUNGA et du président du COCAN IPOUTA tous empêcher, que Rodrigue BEKALE président de l'AGPSI a déclaré ouvert les travaux de la première journée.

L'AGPSI dans sa deuxième édition de formation et recyclage de ses membres vise désormais la pratique d'un journalisme de qualité où le professionnel se fait justice soi-même. Les séminaristes sont appelés à se munir d'une disponibilité totale afin de recevoir des formateurs, le jargon, les lois et les règles de la discipline.

Rodrigue BEKALE, dans son discours, a clairement souligné les objectifs recherchés par ladite organisation." il rappelle ses membres à un devoir de rigueur et de professionnalisme dans la couverture médiatique des événements sportifs. Dynamiser chacun ses connaissances et s'adapter aux évolutions permanentes du métier. Le séminaire de recyclage baptisé feu Macaire BANTSANTSA, ancien arbitre international du handball, ancien président de la ligue de handball de l'Ogooué Maritime, 2ème vice-président de la Fégahand et ancien président de la LINEPH, doit offrir à tous les séminaristes des aptitudes à pouvoir traiter toutes les questions du handball.

Gervais BOUANGA NGOMA, représentant Nicole ASSELE a pleinement affiché sa satisfaction tout transmettant le message : « Elle nous instruit de vous traduire tout son soutien et combien elle reste enthousiaste et s'attache à la réussite de cette initiative qui pour elle, est de la plus haute importance notamment pour la visibilité de la 23ème CAN de handball seniors hommes qui s'ouvre dans une semaine. Le mérite revient aux organisateurs donc l'AGPSI d'avoir rendu hommage à un de ses frères acteur et serviteur infatigable du handball gabonais Macaire BANTSANTSA. Elle nous charge de témoigner toute sa gratitude au nom du handball ».

Thierry Claude MBINI formateur du panel historique lois et règles du jeu remercie la presse privée. « Je remercie l'association des journalistes sportifs d'avoir eu cette idée. Ce séminaire permet de mener des débats enrichissants et surtout aiguiser les analyses, pour que ceux qui ont choisi le handball aient au moins le lexique, les lois et règles de jeu de la discipline. Je suis heureux d'avoir été là et échangé avec eux le module 1' historique lois et règles de jeu ».