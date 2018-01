Burkina Faso: La nouvelle direction se présente au Premier ministre

Le chef du gouvernement, Paul Kaba Thièba, a reçu, le 10 janvier 2018, à Ouagadougou, la nouvelle équipe dirigeante de Coris Bank International (CBI) qui lui a dévoilé les ambitions du Groupe pour 2018.

Coris Bank International (CBI) dispose d'une nouvelle équipe dirigeante, constituée d'un Président du conseil d'administration, Idrissa Nassa, d'un Directeur général, Diakarya Ouattara et de deux directeurs généraux adjoints. La nouvelle direction est allée se présenter au Premier ministre, Paul Kaba Thièba, le 10 janvier 2018. Son avènement a lieu au moment où la banque célèbre son xe anniversaire. Selon le DG, au cours de la décennie dernière, CBI a financé l'économie burkinabè, notamment les petites et moyennes entreprises, les artisans, l'agriculture, les particuliers et ce de façon efficiente.

Au titre des chantiers pour la nouvelle année, le DG a expliqué que l'objectif premier sera de maintenir le cap, de renforcer les positions de la banque désormais présente en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, au Benin, au Sénégal et bien sûr au Burkina Faso et de poursuivre le développement sur le plan international. Aussi la nouvelle équipe œuvrera-t-elle à une meilleure satisfaction de la clientèle, à l'amélioration de la qualité de service et à l'augmentation de l'apport de l'établissement bancaire à l'économie nationale.

Par ailleurs, aux dires du chef de la délégation, CBI accompagnera le gouvernement dans la réalisation du Plan national de Développement économique et social (PNDES) qu'elle a déjà directement financé à hauteur de 122 milliards de francs CFA, sans oublier sa contribution par le financement des entreprises qui contractent avec l'Etat. Interrogé sur où son groupe en est avec Coris Holding, Idrissa Nassa a indiqué qu'un accord a été signé avec le gouvernement burkinabè, « accord qui est en cours ».

A la question de savoir pourquoi Coris Bank a récemment quitté la BRVM 10, M. Nassa a fait savoir que celle-ci est constituée des actions qui se vendent le plus. Mais, a-t-il martelé, son Groupe a atteint un tel niveau de maturité que ceux qui détiennent les actions de Coris Bank se sentent en confiance et ne cherchent pas à vendre. « Nous n'avons plus une activité dynamique de vente et d'achat de nos actions », a-t-il précisé pour clarifier le retrait du groupe Coris.