Burkina Faso: Grève des enseignants à Koudougou - « Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout »

La grève des enseignants a été marquée à Koudougou par une marche suivie de meeting hier, mercredi 10 janvier.

Cela, à l'appel de la Coordination régionale des syndicats de l'éducation du Centre-Ouest ; une grève largement suivie par les enseignants, qui ne cachent pas leur détermination à aller jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences, et qui a quasiment paralysé les activités éducatives dans les différents établissements d'enseignement de la ville. Constat sur ces lieux de diffusion du savoir.

« La marche-meeting est prévue pour 8h, mais je suis sûr qu'elle ne va pas débuter avant les 9h », nous confiait un enseignant proche des organisateurs, la veille, c'est-à-dire le mardi 9 janvier. Cela tombe bien. Car ça nous laisse le temps de faire un tour dans certains établissements d'enseignement de la place. Et à 8h50, nous voilà dans l'enceinte des écoles Bourkina A et B. Pas de trace ni d'instituteur ni d'élève. Les salles de classe sont hermétiquement fermées. Et la cour est déserte.

Après quelques captures d'images, nous quittons les lieux. Direction le collège Sainte-Monique de Koudougou, situé à moins d'un kilomètre au nord. Même constat : les locaux sont clos. Là, par contre, la porte de l'administration est ouverte. Trois personnes devisent à l'extérieur. A l'intérieur, un homme est au téléphone. Il nous oriente vers Cyrille Mélé, responsable du premier cycle. Celui-ci consent à répondre à nos questions.

« Si vous étiez du syndicat, je n'allais pas parler. Souvent, on dit quelque chose et ils partent le déformer et retourner ça contre vous », précise-t-il. Pour Cyrille Mélé, en principe, étant du privé, ils avaient cours. Cependant, les élèves des autres établissements viennent faire sortir les leurs. Pour éviter tout incident et toute violence, les responsables du collège ont donc décidé de libérer les apprenants et de fermer les classes. Concernant ces mouvements de grève et les perturbations qui les accompagnent, il a souhaité que les deux parties trouvent un terrain d'entente pour que les cours reprennent normalement et qu'on puisse aller aux examens. « Actuellement, on est dans l'impasse. Nous en sommes inquiets. Nous sommes non seulement éducateurs mais aussi parents d'élèves et nous espérons que l'année sera validée. Une année invalidée n'est un honneur, ni pour les enseignants, ni pour le gouvernement, ni pour l'ensemble du pays », fait remarquer M. Mélé.

Je veux réussir à mon examen...

Dans la cour, des groupes d'élèves s'exercent sur des tableaux muraux. Dans un des groupes, un garçon nous explique qu'au lieu de rester à la maison, ils ont décidé de venir faire des exercices. Dans un autre groupe d'élèves de Tle D, Latifatou Kagambèga a peur pour son année scolaire : « Je veux réussir à mon examen. Si les enseignants ne sont pas là, nous n'aurons pas les connaissances nécessaires pour composer. Je souhaite que les enseignants et le gouvernement s'entendent afin que nous puissions reprendre les cours », ajoute-t-elle.

Au collège Joseph-Moukassa, les salles de classe sont fermées et la cour vide de son monde habituel. Le Frère Joseph Kagambèga nous informe qu'ils ont reçu un appel, le lundi 8 janvier, de leurs supérieurs leur enjoignant de libérer les élèves si les manifestants arrivaient. « Effectivement, ils sont venus ce matin et, par mesure de prudence, nous avons fait sortir les élèves. »

A l'ombre, nous trouvons des élèves en train de réviser. Falila Nébié, en classe de Terminale D, estime que la grève des enseignants est justifiée : « Les conditions de vie et de travail ne sont pas réunies, surtout dans les milieux ruraux. C'est normal qu'ils réclament de meilleures conditions de vie et de travail. J'espère qu'il n'y aura pas d'année blanche. Il faut que le gouvernement se penche sur les revendications des enseignants pour que les cours puissent reprendre », préconise Falila Nébié. Contrairement aux deux premiers collèges visités, au lycée communal de Koudougou, l'administration est fermée. Cependant, par des révisions et des exercices, des élèves comblent utilement ce temps d'arrêt forcé des cours.

Le gouvernement ne devrait pas faire la sourde oreille

« Nous sommes en retard et il n'y a pas de possibilité de faire des rattrapages. En plus, il n'y a pas d'évaluation. C'est plus ennuyeux pour les élèves en classes intermédiaires que pour ceux en classes d'examen, car eux auront peut-être des examens de fin d'année. On a un peu peur, car on ne sait pas comment tout cela va se terminer. On souhaite que l'Etat trouve un accord avec les enseignants pour que l'année ne soit pas blanche », se lamente un élève, plongé dans ses cahiers.

Son camarade de classe souhaite que le gouvernement privilégie le dialogue. « Le gouvernement ne devrait pas faire la sourde oreille. La base du développement, c'est l'éducation, et il faut trouver des solutions », martèle-t-il. Si l'administration est fermée au lycée provincial de Koudougou, les classes sont ouvertes.

A l'intérieur, des élèves révisent, espérant le retour prochain du personnel éducatif. Nous limitons notre ronde au lycée provincial, le temps de rattraper les marcheurs au haut-commissariat du Boulkiemdé où la déclaration de la coordination a été lue et remise au maître des lieux, Amidou Soré, qui a promis de la transmettre à qui de droit. Après cette formalité, retour au Théâtre populaire.

Dans leur déclaration, la coordination régionale a rappelé que l'école burkinabè est, depuis l'entrée de notre pays dans les PAS en 1991, secouée par une grave crise structurelle. « C'est dans un tel contexte de faillite du système éducatif que les travailleurs de l'éducation et de la recherche ont engagé, depuis le 13 octobre 2017, une lutte historique sous la houlette de la Coordination nationale des syndicats de l'éducation (CNSE) autour de la plateforme minimale à quatre points (voir encadré). Malgré la mobilisation sans faille des acteurs du système éducatif, la CNSE regrette que certaines personnalités, mues par des intérêts égoïstes et partisans, mènent une campagne d'intoxication auprès des populations.

Les actes de traîtrise seront traités avec la plus grande rigueur

« En outre, un certain nombre de travailleurs de l'éducation "trichent" dans l'observation des mots d'ordre de grève aussi bien au public qu'au privé », dénoncent les organisateurs. Ils rappellent qu'aucun acquis ne peut s'obtenir sans un minimum de sacrifice. « Après les comportements méprisants du ministre de l'Education, Jean Martin Coulibaly, les propos irresponsables du président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, les propositions insultantes du gouvernement, c'est le Président Roch Kaboré qui banalise les préoccupations des travailleurs de l'éducation à travers la mise en place d'un hypothétique haut conseil du dialogue social », fait remarquer la coordination régionale, soulignant que les revendications des personnels de l'éducation ne sont pas uniquement d'ordre salarial.

Quoi qu'il en soit, le coordonnateur régional des syndicats de l'éducation, Bagnimbié Bama, se satisfait de la mobilisation et fait remarquer que les rondes de leurs équipes mobiles révèlent que la grève est largement suivie et que la majorité des établissements sont paralysés. Jusqu'où la coordination est prête à aller dans cette lutte ? « Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Il ne fallait pas que le gouvernement laisse cette grève se déclencher. Depuis le début, nous avons mis tout en œuvre pour qu'on n'en arrive pas là. Comme l'a dit notre Secrétaire général au niveau national, mieux vaut souvent une année blanche qu'une vie blanche. Nous sommes déterminés », dit, intransigeant, Bagnimbié Bama.

Encadré

Sandrine Yélémou, professeur au lycée provincial de Koudougou

« Vous avez remarqué que nous, les femmes, étions au-devant de la marche. Nous sommes toutes des mères. Si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas pour bafouer l'avenir de nos enfants. Nous voulons réellement que l'Etat ait conscience de la situation de l'éducation au Burkina Faso. Notre plateforme n'a pas uniquement trait à des questions de salaire. Nous sommes là pour dire non aux écoles sous paillotes, non aux écoles sous les arbres, non aux établissements sans bibliothèque, sans livres, sans laboratoires. Nous avons besoin d'une école de qualité accessible aux enfants du peuple et non aux seuls enfants des riches. Nous nous battons pour une éducation vraiment gratuite dans les faits et non uniquement dans les textes.

Des gens disent que leurs enfants sont à l'extérieur. Nous, nous sommes pauvres et nos enfants sont ici. Et nous avons besoin d'une bonne éducation pour nos enfants aussi. Je suis en colère que l'Etat nous ait mis dans une telle situation et nous ait contraints à devoir mener une telle lutte. Nous sommes mères et nous craignons que, si rien n'est fait, nous allions vers une année blanche.

Ce serait une grosse perte pour tout le pays. Donc que l'Etat prenne ses responsabilités afin que nous n'allions pas à cette extrémité. Nous avons introduit une plateforme à quatre points. Seul le quatrième point parle de salaire. Si le gouvernement résout l'aspect financier et laisse les trois autres, qui concernent l'accessibilité à une école de qualité pour tous les enfants, nous allons maintenir notre grève. »

Encadré 2

Plateforme revendicative de la CNSE

1/ Adoption d'un statut valorisant des personnels de l'éducation et de la recherche

2/ Amélioration de l'accès à l'éducation

3/ Amélioration des conditions de travail pour plus d'efficacité du système éducatif