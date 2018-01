Ile Maurice: Jessica Veerapen - Les enfants d'abord

Elle est à la tête d'une agence de communication, également spécialisée dans l'événementiel : Creatomic. La particularité de la boîte ? Elle n'a pas oublié les enfants...

L'art, elle l'a dans la peau depuis qu'elle est jeune. Jessica Veerapen, passionnée par le stylisme et la création, a toujours su garder son âme d'enfant. Elle est née à Maurice mais a passé la majorité de sa vie en France. Son coeur et son âme, eux, n'ont jamais vraiment quitté l'île natale.

De grandes ambitions, elle en a toujours eu. Des échecs elle en a connu pas mal, sur la route qui mène au succès. Elle a présenté des collections qui n'ont pas toujours plu. Mais elle n'a pas baissé les bras pour autant. «Il faut toujours rebondir après les échecs. Je me suis de tout temps passionnée pour la création, la mode et l'art. Je ne me vois pas dans un autre domaine. Comme j'ai toujours voulu être indépendante, malgré les revers, j'ai pu rebondir et changé ma vision sur l'entreprenariat.»

C'est en avril 2016 que Jessica débarque à Maurice. En octobre, Creatomic ouvre ses portes. «Quand je suis revenue au pays, j'ai vu des opportunités, un challenge et une occasion d'apporter un savoir-faire sur le marché local.»

Ce qui fait l'originalité de la boîte ? Les clients son des... enfants. Elle se spécialise notamment dans les évènements organisés par les centres commerciaux à travers l'île.

Ateliers créatifs, déco et autres animations sont au programme. Pour dire au revoir comme il se doit à 2017, Creatomic s'est ainsi occupé de donner un air de fêtes au Riche-Terre Mall et Phoenix Mall. Tout y était, y compris le Père Noël en chair et en os. Parmi les activités proposées aux enfants : des ateliers créatifs, de la danse, la Zumba, de la magie, de la sculpture et des «giant games». L'objectif, «améliorer et développer la créativité chez nos plus jeunes», fait valoir Jessica.

Ce n'est pas tout. Creatomic s'est engagée auprès de plusieurs ONG s'occupant des enfants pour leur proposer un partenariat et souhaite renouveler cet engagement cette année. L'agence a pour ambition de prendre une nouvelle direction afin de mettre en avant son savoir-faire en développant de nouveaux projets et diversifier sa clientèle, en se tournant vers les entreprises. «Je souhaite que l'agence se fasse mieux connaître. On veut toucher à d'autres secteurs d'activité et toucher d'autres secteurs d'activité tout en continuant à développer d'autres concepts créatifs. Je voudrais aussi que l'on s'implique davantage humainement auprès d'associations caritatives.»

Dans cette optique, Creatomic lancera prochainement son «Little Dodo Club», un espace dédié, bien entendu, aux enfants. L'idée, allier une approche pédagogique et culturelle, le tout, dans la joie et la bonne humeur.

«Depuis que nous avons emménagé dans nos nouveaux locaux, de nombreuses fois, des parents nous ont demandé si on organisait des activités pour les gamins. Maintenant que nous sommes bien installés, nous pouvons répondre à leur demande», renchérit Dishina, Events Manager de Creatomic. Un coin spécial sera ainsi aménagé à Beau-Bassin, où les enfants pourront développer et approfondir leur talent créatif, histoire de devenir de véritables artistes en herbe.

Que de belles choses en perspective, donc.