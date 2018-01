Burkina Faso: Les vertus de la pastèque

Au seuil de cette nouvelle année 2018, nous souhaitons beaucoup d'amour dans les ménages. L'amour est le socle de toute bonne oeuvre et procure la paix, la santé et le succès.

Cette année, nous allons découvrir ensemble les aliments locaux pour vous aider à les utiliser pour bien nous nourrir et être en bonne santé et bien travailler pour réussir.

Nous commençons par les fruits parce que beaucoup de Burkinabè n'en font pas un aliment obligatoire chaque jour. Or, manger sans fruits ou légumes, c'est s'alimenter et non bien se nourrir. C'est bien se nourrir qui assure la santé et non s'alimenter.

Nous commençons avec la pastèque qui est disponible pendant cette saison.

Si vous avez des aliments dont vous souhaitez qu'on parle, envoyez un courrier au nanath4@gmail.com .

La pastèque

Le nom scientifique est Cittrulus lanatus autrefois Cittrulus vulgaris

Elle est originaire de l'Afrique centrale où il y a des variétés sauvages, mais est cultivée dans de nombreux pays ; surtout dans les pays chauds où elle permet de se désaltérer agréablement et sainement.

Il existe de la pastèque sans pépins (création), mais en Afrique, on cultive la variété avec pépins. Les pépins sont utilisés sous diverses formes car riches en glucides, protéines et lipides. Les pépins sont utilisés pour faire de l'huile, de la farine, pour enrichir la farine de céréales ou consommés grillés et salés.

Le poids de la pastèque varie de 1,5 à plus de 10 Kg et il existe des variétés à chair rouge (comme ici), orange, rose, jaune et blanche.

Sur le plan nutritionnel, 100g de pastèque fournissent : 30 kcal, 8g de glucides, et moins d'1g de protéines, lipides et fibres alimentaires.

L'index glycémique de la pastèque est faible, donc il n'élève pas rapidement le taux de sucre dans le sang. On peut donc boire le jus de pastèque naturel (sans sucre ajouté) à volonté, même le diabétique sans risque.

Consommer la pastèque

La pastèque contient des caroténoïdes (des antioxydants) dont :

- la provitamine A que l'organisme peut transformer en vitamine A en cas de besoin. La vitamine A favorise une bonne vision, la croissance des os, préserve la santé de la peau et protège contre les infections et certains cancers.

Pour être bien absorbé, il faut consommer la pastèque avec les pépins ou avec un des lipides (huile, beurre, un petit morceau de fromage ou arachide, noix de coco, sésame, etc.).

- le lycopène qui protège contre les MCV en éliminant le mauvais cholestérol, en empêchant la formation des athéromes (plaques de lipides dans les vaisseaux sanguins). Il empêche la formation des cellules. Une consommation importante de la pastèque protègerait contre le cancer de la prostate et l'hypertension artérielle.

Une fois la pastèque coupée, il faut la consommer dans les 4 jours sinon, elle perd ses propriétés. Mieux vaut donc manger la pastèque en groupe. 100g par jour suffisent pour bénéficier des effets bénéfiques de la pastèque.

La pastèque contient aussi de la citrulline que l'organisme peut transformer en arginine qui joue un rôle important dans le système cardiovasculaire et le système immunitaire (maintenance et protection des vaisseaux sanguins)

-La pastèque fournit la vitamine C, la vitamine B5 (acide pantothénique) et B6 (pyridoxine), du magnésium et du cuivre. La vitamine B5 ou vitamine antistress joue un rôle important dans l'équilibre psychique, la formation du sang, de la peau et des muqueuses.

La vitamine B6 joue un rôle important dans l'équilibre psychique, la formation des globules rouges, la régulation de la glycémie et le système immunitaire. La vitamine C contribue à la santé des os, des dents et des gencives.

Elle protège contre les infections, accélère la cicatrisation et favorise l'absorption du fer non hémique (d'origine végétale). Le magnésium intervient dans de nombreuses fonctions de l'organisme (la santé des dents et des os, l'immunité, la contraction musculaire, la production de l'énergie et la transmission de l'influx nerveux).

- Le cuivre intervient dans la formation des globules rouges et de plusieurs hormones, la lutte contre les radicaux libres qui sont néfastes pour le corps.

Comment choisir la pastèque ?

La pastèque mûre à point, doit être lourde en rapport avec sa taille et sa peau brillante et une partie de l'écorce jaune. Lorsque la pastèque est coupée en tranches, plus elle est colorée, plus elle est mûre.

Une fois coupée, il faut la consommer dans les 4 jours. Il faut la conserver au réfrigérateur. La pastèque n'aime pas le froid, donc si elle n'est pas coupée, il faut la conserver à la température ambiante 1 semaine à 10 jours si elle n'est pas bien mûre. Si elle est mûre, il faut la consommer avant 10 jours, sinon elle pourrit.

Quelques recettes

Pastèque grillée

Faire des tranches fines et griller 10 à 15 secondes avant de servir

Salade de pastèque

Couper la pastèque en deux en dents de scie. Utiliser des moules de différentes formes pour prélever la chair. Une fois fini, l'écorce sert de bol dans lequel vous remettez les morceaux de différentes formes. Saupoudrer avec des épices selon votre convenance (poivre, cannelle, vanille, etc.) et ajouter une cuillère à soupe d'huile.

Glace de pastèque

Couper la chair de la pastèque en dés et faire congeler. Sortir du congélateur et laisser ramollir, puis écraser (utiliser un mixeur). Ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de jus de citron et 1 CS d'huile. Servir avec une feuille de menthe dans chaque verre/bol.

On peut mixer avec du yaourt, de la cannelle ou de la vanille (ou du gingembre pour des adultes).

Confitures de pastèque

Ingrédients : 2Kg de chair de pastèque sans pépins, 1 Kg de sucre, 3 gousses de tamarin

Couper la chair de pastèque en morceaux de petite taille et mettre dans un récipient non transparent. Y verser le sucre et bien mélanger.

Laisser reposer toute la nuit. Faire cuire à feu doux et ajouter la pulpe de tamarin. Quand l'écume finit et que le jus est brillant, la confiture est prête. Peut être consommé avec des galettes de céréales, du pain, etc.

Pastèque en frite

Utiliser une pastèque ferme.

Découper la chair de pastèque en tranches comme les frites de pomme de terre.

Frire dans l'huile chauffée, égoutter et servir avec du poisson ou de la viande.

Soupe de pastèque

Ingrédients : 500g de chair de pastèque avec les pépins, 3 cuillères à soupe de miel ou de sucre, 1 cuillère à soupe d'huile, 1 feuille de menthe ou de basilic ou de petites branches de persil.

Couper la chair en petits morceaux et mettre dans un mixeur, ajouter le miel ou le sucre et l'huile. Mixer. Verser dans un plat non transparent, ajouter les feuilles de menthe ou de basilic et laisser reposer 30 minutes. Servir. On peut laisser refroidir aussi.