Nommé le 10 janvier 2017 comme Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Amadou Gon Coulibaly n'a pas du tout chômé. Sur le plan national, il est celui qui a désamorcé la bombe des fonctionnaires et agents de l'Etat de Côte d'Ivoire.

En effet, en août 2017, sous la conduite du Premier ministre, le problème du paiement du stock des arriérés et la révision de l'ordonnance portant régime des pensions de retraite des fonctionnaires ont fait l'objet de discussion.

Le chef du gouvernement a pu obtenir des syndicats et centrales syndicales la signature d'une trêve sociale d'une durée de cinq ans, assortie d'un chronogramme de paiement de ce stock d'arriérés. Le paiement de la première tranche est prévu pour janvier 2018.

Mais bien avant, sur le plan économique, Amadou Gon Coulibaly a pris part en juillet, au premier petit-déjeuner débat pour l'année 2017, organisé par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI). A cette occasion, il a lancé un cadre de dialogue qui sera complémentaire de ceux existants, notamment le Comité de Concertation Etat/Secteur Privé.

Autour du thème, « la place du secteur privé dans la politique économique du Gouvernement », Gon Coulibaly, qui avait déjà rencontré le patronat ivoirien en février 2017, a rappelé lors de ce petit-déjeuner, l'importance de la consolidation du rôle moteur du secteur privé, en vue d'accélérer la transformation structurelle de l'économie.

Il a fait savoir qu'après l'arrivée au pouvoir du président de la République, Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire présente l'une des économies les plus dynamiques en Afrique et au monde. Le taux de croissance du PIB s'établit à environ 9% en moyenne annuelle sur la période 2012-2016.

Au titre de l'année 2016, cette performance économique s'est caractérisée par un taux de croissance de 8,8%, un taux d'inflation quasi-nul et une balance commerciale structurellement excédentaire (3,1% du PIB en 2016).

Au niveau des finances publiques, le déficit budgétaire est maitrisé avec un des ratios de dette publique les plus faibles de la région (42,1% du PIB en 2016).

En 2017, malgré la chute de 35% des prix du cacao, l'un des principaux produits d'exportation, le taux de croissance économique de la Côte d'Ivoire devrait se situer autour de 8,5%, traduisant la capacité de résilience de l'économie ivoirienne.

Au niveau de la sécurité, Amadou Gon Coulibaly a expliqué que le gouvernement a entrepris la réforme en profondeur du secteur et des actions connexes exécutées dans ce cadre.

L'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire est ainsi passé de 3,8 en janvier 2012 à 1,1. Sans omettre l'accélération de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire qui devrait permettre d'améliorer sensiblement les conditions de vie et de travail de l'armée.

En matière d'investissements, le Premier ministre a évoqué les importants efforts déployés par l'Etat dans le domaine des infrastructures pour améliorer la compétitivité de l'économie ivoirienne.

Et cela, par le biais de la construction et de la réhabilitation des routes, des ports et aéroports, du transport urbain, de l'électricité, des TIC. Et globalement, le taux d'investissement est passé de moins de 8,9% en 2011 à plus de 20,5% en 2016. Ce qu'il a dit au chapitre du secteur privé.

Le secteur privé a pris toute sa part dans cette évolution, puisque le niveau de ses investissements a plus que triplé sur la période, passant de moins de 1.000 milliards à près de 3.000 milliards de francs CFA. Après avoir épluché les actions orchestrées par le gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly a salué l'amélioration de l'environnement des affaires.

En prime des réformes qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'être reconnue entre 2014 et 2015 parmi les dix Etats les plus réformateurs au monde. Le classement au Doing Business de la Banque mondiale étant ainsi passé de la 168e place en 2010 à la 139e place en 2016. Devant le patronat, il a également fait cas des évolutions en matière de gouvernance.

La Côte d'Ivoire qui occupait la 146e place en 2010 au niveau de l'indice de perception de la corruption de Transparency International, est aujourd'hui à la 108e place. Sur la même période.

Il a annoncé qu'au niveau de la fiscalité, celle-ci devra connaître une évolution permettant l'élargissement de l'assiette. Citant au passage la digitalisation des procédures de paiement des impôts (télé-déclaration et télépaiement) ainsi qu'au lancement du livre foncier électronique.

En ce qui concerne la compétitivité de l'économie ivoirienne, le Premier ministre a dit aux opérateurs économiques que l'accent sera mis sur le développement des infrastructures.

Pour les coûts des facteurs de production et l'efficacité du port d'Abidjan, Amadou Gon Coulibaly a informé que l'approche qui sera privilégiée sera toujours celle de la concertation, en vue d'éviter des ajustements tarifaires trop brutaux pouvant obérer la compétitivité des entreprises.

Concernant les ports, singulièrement celui d'Abidjan, des zones de stationnement seront construites, afin d'éliminer l'engorgement et assurer la fluidité du trafic.

Pour ce qui est du renforcement de la diversification, la priorité sera accordée, a fait savoir Gon Coulibaly, à l'expansion du secteur secondaire de l'économie ivoirienne. L'objectif visé étant de mettre en place un environnement permettant de relever significativement le taux de transformation de nos principaux produits de base.

A cet effet, la révision du Code des Investissements, entreprise par le gouvernement, vise à rationaliser et à optimiser les avantages fiscaux, en vue notamment de soutenir les efforts de diversification de notre économie.

D'où l'annonce de nouvelles zones industrielles. Pour mieux impliquer les PME dans ce processus de transformation locale, des dispositions annexes au Code des Investissements seront prises pour dynamiser les PME, tout en créant une synergie avec le programme Phoenix.

In fine, une politique dite de contenu local ou "local content", qui permet notamment de réserver des quotas à la sous-traitance locale sur les grands projets d'investissement.

Mieux, il a insisté sur l'objectif du gouvernement de passer d'un taux d'un peu plus de 30% de transformation pour le cacao à un taux de 50 à 60%, et d'un taux de transformation d'environ 7% pour l'anacarde à un taux de 50% à l'horizon 2020.

En ce qui concerne la restructuration et le programme de développement du secteur financier, la stratégie du Gouvernement est mise en œuvre dans le cadre du Comité de Développement du Secteur Financier (CODESFI). Ingénieur des travaux publics de formation, le Premier ministre a décidé qu'il n'y ait plus de routes "effervescentes" en Côte d'Ivoire, encore moins biodégradables.

Il a à cet effet, instruit le ministre des Infrastructures économiques de prendre les dispositions afférentes à cette décision. Mieux, partout où il est passé pour le lancement ou la réhabilitation des travaux, Amadou Gon Coulibaly a insisté sur la qualité des travaux mais aussi sur le respect du calendrier d'exécution.

Sa présence lors des différentes cérémonies marquait ainsi sa volonté de suivre les travaux exécutés. Une présence fort remarquée en 2017 lors des gros travaux.

Routes et roadshow pour l'eurobond 2017 Au plan international, Amadou Gon Coulibaly a fait valoir ses qualités de tribun et de marqueteur.

En juin dernier, le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, a conduit du 1er au 08 juin 2017, une mission de mobilisation de ressources Eurobond 2017 en Europe et aux États-Unis sur les marchés financiers internationaux. Et l'Eurobond a été un franc succès.

Car il a permis de lever 1 milliard 250 millions de dollars et 625 millions d'euros (environ 1.140 milliards de Francs CFA). Des fonds levés pour contribuer au financement du budget de l'Etat, notamment le Plan National de Développement (PND) 2016-2020.

Une mission qui a permis non seulement de rassurer les investisseurs mais aussi de "vendre" les potentialités ivoiriennes. Pour le Premier ministre, c'est la réaffirmation des fondements solides de l'économie ivoirienne qui ont été reconnus et salués par la Communauté Financière Internationale lors du roadshow pour l'Eurobond 2017.

On peut le dire, en 2017, le Premier ministre a démontré tout son savoir-faire, sa maestria dans la conduite des affaires étatiques. Au four et au moulin tout au long de l'année 2017, Amadou Gon Coulibaly dit AGC, sur tous les fronts, a démontré que le travail, le travail bien fait ne lui fait pas peur. Bien au contraire, il est celui qui ne rechigne pas à la tâche.