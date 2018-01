Cote d'Ivoire: Rallye/Championnat du monde 2019 - Ce que gagnerait le pays

En optant pour l'organisation de l'étape africaine du championnat du monde convoitée également par le Kenya et l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire s'engage à accueillir des centaines de milliers de visiteurs. Et c'est notre économique qui se porterait bien en plus de la belle image vendue à l'international

En quête de preneur pour une durée de quatre années à partir de 2019 sur le continent africain, le championnat du monde serait une belle vitrine de promotion du pays. Car cet événement mettra notre pays sous les feux des projecteurs avec une audience annuelle de plus de 150 millions de téléspectateurs et des centaines de milliers de visiteurs (touristes sportifs).

La même année, il y a eu la Coupe du monde par équipes de taekwondo. Récemment, plus précisément en décembre, c'est le plus grand évènement annuel de la World Taekwondo, la finale des Grands Prix, que notre pays a abrité.

On notera entre autres la présence d'Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d'Allemagne, d'Emmanuel Macron, le président français, des présidents tunisien Beji Caid El Sebsi, comorien Azali Assoumani, équato-guinéen Obiang Nguema Mbasogo, sud-africain Jacob Zuma, angolais, Joao Lourenco et guinéen Alpha Condé.

Si cela reste le dernier fait important de la réalité rayonnante du pays, il y a la tenue pour la première fois en Afrique noire du sommet Union européenne-Union africaine, les 29 et 30 novembre derniers, sur les bords de la lagune Ebrié, avec la présence effective de près de 60 chefs d'Etat et de gouvernement.

Engagée sur la voie du développement économique et de la stabilité politique sous le leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire peut retrouver toute sa place dans le concert des nations. Bien évidemment à travers de grands événements sportifs et aussi culturels.

