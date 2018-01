Burkina Faso: An 2 de la 7e législature - Le bilan du député Daouda Simboro à l'épreuve de l'appréciation de la population de la Kossi

L'honorable a, en outre, prôné l'union sacrée entre les fils et les filles de la Kossi, facteur essentiel pour un développement participatif et harmonieux des communes.

La communication du député a permis aux participants de connaître davantage l'organisation, les missions, les attributions, le fonctionnement de l'Assemblée nationale, le rôle dévolu à l'élu et les activités menées en 2017. Le député a estimé avoir apporté sa modeste contribution au développement dans les domaines social, économique, politique, sportif et culturel.

Cela dit, l'orateur du jour a rendu fidèlement compte des nouvelles lois votées par la représentation nationale au cours des 3 sessions extraordinaires et des 2 sessions ordinaires de l'année 2017. Plus d'une cinquantaine de lois ont été votées.

Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'inviter les populations pour leur donner des informations, mais il s'agit aussi d'échanger avec elles afin d'avoir les conseils et l'orientation nécessaires pour défendre leur cause à l'Assemblée nationale.

Lois votées, résolutions adoptées, rôles du député, organisation, missions et fonctionnement de l'hémicycle... Il n'y a eu aucun sujet tabou lors de ce face-à-face entre l'honorable député Daouda Simboro et la population de la Kossi. « Il y a jusqu'aujourd'hui des gens qui ne connaissent pas le rôle du parlementaire ; d'aucuns le confondent à celui du maire.

