Cote d'Ivoire: Ediémou Blin Jacob (chef de l'eglise céleste ) - "Nous devons réapprendre à vivre comme Houphouët l'a voulu"

document

Cette année 2018, nous voulons placer notre pays sous l'autorité divine. Qu'est-ce qui a fait la Côte d'Ivoire d'hier ? Et qu'est-ce qui peut faire la Côte d'Ivoire de demain ? C'est la patrie, le drapeau et l'honneur. C'est notre hymne national, C'est notre devise. C'est le côté temporel de Dieu. Nous avons aussi le côté sacré de Dieu.

Le côté intemporel. Qu'estce qui a fait notre grâce, hier. Dieu a voulu que nous ayons un Président, Nana Houphouët-Boigny, qui a été député de Korhogo, et non de GrandBassam.

Il n'y a pas une partie de la Côte d'Ivoire qui est la chasse gardée de quelqu'un. Houphouët s'est appuyé sur Dieu en laissant exercer toutes les religions, qu'elle soit locale ou importée. Il a aidé les catholiques, les musulmans, les protestants, les églises africaines.

Il nous a donné la paix, comme seconde religion. Personne ne peut être parfait sur cette terre. Houphouët a envoyé des Ivoiriens en France pour faire des études.

Il avait à cœur les Intérêts de la Côte d'Ivoire. Cette année, cela fait 25 ans qu'il a été rappelé à Dieu. Chaque Ivoirien doit penser à la paix pour ce qu'il a fait pour nous. Chaque Ivoirien doit penser à son frère, à sa sœur. On ne doit pas vivre dans l'égoïsme. En 2018, nous devons revenir à nos coutumes.

Nous devons être Africains. Nous devons réapprendre à vivre comme Houphouët l'a voulu. Cette année 2018, il y a des élections. Celui qui a perdu, a perdu dans la paix.

Celui qui a gagné, a gagné dans la paix. En dehors des voies légales de contestation, il faut que nous ayons une maison de sages, composée de rois et chefs traditionnels, et des religieux.

Ce comité de sage doit être l'ultime recours. S'ils décident, on doit se dire, c'est fini. On doit accepter pour la paix. Nous avons notre civilisation, nos coutumes. Pour demain, nous devons nous efforcer à revivre ensemble. Il nous faut aller en pèlerinage sur le caveau de Nana Houphouët, pour lui confier la Côte d'Ivoire. Car, il est un don de Dieu.

Et à cause de Dieu, nous devons suivre ce qu'il a laissé. Jésus dit « paix sur la terre ». L'islam dit « paix sur la terre ». Les juifs disent « paix sur la terre ». C'est le mot paix que la Côte d'Ivoire doit prendre pour sa respiration, pour son repas. Le comité de sages, disais-je, doit être le dernier recours. Je ne sais pas combien nous serons.

Mais il faut un nombre restreint. Qui se chargera de prier intensément. Prières dans les cases. Prières dans les temples. Jusqu'à ce que Dieu donne la réponse.

On doit accepter ce que nous avons dit pour faire le sacrifice de la paix. La paix, c'est un sacrifice. On ne fera pas l'orgueil pour verser le sang. Pour le regretter après. C'est au départ qu'il faut trouver des réponses aux problèmes posés.

On parle de Cei. Si on va aux élections avec ça, ce n'est pas après qu'il faut contester. Nous ne pouvons cautionner le désordre. On doit pouvoir poser un préalable. Et le préalable doit passer. Si on n'a pas pu poser le préalable, il ne nous appartient pas de cautionner le désordre.

On veut la paix. L'heure est arrivée de penser à la Côte d'Ivoire pour qu'on soit des frères. C'est du respect de l'autre que la Côte d'Ivoire a besoin pour que le vivre ensemble soit possible. En politique, il y a un consensus. Et dans le vivre ensemble, il y a un consensus.

Je perds un peu, tu perds en peu. J'ai un message pour le Pré- sident de la République. En ce qui concerne les rumeurs sur son départ anticipé et sur le 3e mandat. Je le ferai savoir au moment opportun. Bonne, sainte et heureuse année 2018 à lui, à chaque Ivoirienne et à chaque Ivoirien.