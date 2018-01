Cote d'Ivoire: Cour des comptes - Kanvali Diomandé a prêté serment

Il s'en est suivi un échange de civilités entre le tout premier président de la Cour des Comptes et les personnalités dont le vice-président de la République, le Premier ministre, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement et les acteurs du système judiciaire de la Côte d'Ivoire.

Ainsi, a relevé l'ancien directeur général adjoint du FMI, la Côte d'Ivoire pourra poursuivre et consolider les progrès entrepris dans le domaine de la bonne gestion dans le secteur public, de la lutte contre le gaspillage et le détournement des biens publics.

A ce titre, confie Alassane Ouattara, la Cour des Comptes contrôle la gestion des comptes des services de l'État, des établissements publics nationaux, des collectivités territoriales, des autorités administratives indépendantes et de tout organisme bénéficiant d'une aide de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public, et tout d'organisme bénéficiant du concours financier des entreprises publiques et de leur filiale.

« Avec la mise en place de la Cour des Comptes, nous faisons un saut qualificatif dans l'histoire de la juridiction financière en Côte d'Ivoire », s'est félicité le N°1 des Ivoiriens. Non sans ajouter que cela permet à la Côte d'Ivoire de se conformer pleinement aux dispositions pertinentes du traité de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

