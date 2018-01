Burkina Faso: Gréves des enseignants / Wendyam Zongo - « D'autres mots d'ordre seront lancés si ... »

Des milliers d'enseignants ont marché pour exiger de meilleures conditions de vie et de travail. Après… Plus »

« Nous sommes les maçons, nous avons façonné les enfants de notre pays, du plus petit au plus grand », a tenu à souligner un syndicaliste. En écho, une autre voix a martelé : « il est temps qu'on ait une considération pour les enseignants ».

En chœur, les enseignants répondent en écho et scandent, par moments, des propos hostiles aux autorités. « Mobilisation et lutte pour la revalorisation de la profession enseignante », crie un enseignant, suivi en cela par l'ensemble de ses collègues en marche.

A 9h 40 mn, la marche commence. La foule avance et fait escale au rond-point des cinéastes, le temps de quelques ajustements dans les rangs, en attendant que les leaders syndicaux se positionnent en tête de peloton. Moussa Diallo, Bassolma Bazié et Juste Koumara Logobana, pour ne citer que ceux-là, sont bien là, positionnés !

