Cote d'Ivoire: Korhogo - Projection du film ''Dominique Ouattara, un coeur en action''

Le lendemain, une seconde projection aura lieu au lycée Dominique Ouattara de Kong. Notons que cette caravane bénéficie du soutien de Lanciné Diaby, directeur général du Fonds d'entretien routier (Fer) et de Siriki Sangaré, président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs de Côte d'Ivoire.

Après l'étape de Korhogo, qui était placée sous la présidence de Tiemoko Yadé, président du conseil régional de Korhogo et sous le parrainage d'Amadou Coulibaly, directeur général des renseignements extérieurs à la Présidence de la République, Aimond William et son équipe ont mis le cap sur Kong, où le film sera projeté le jeudi 11 janvier au Foyer des jeunes de la ville.

C'est pourquoi, Korhogo a accueilli dans une liesse populaire ce film retraçant son parcours professionnel et sa vie publique à travers des témoignages sur ses nombreuses activités sociales, caritatives et humanitaires», a-t-il ajouté.

