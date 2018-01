Ile Maurice: Insolite - Un sergent arrêté sur son lieu de travail

L'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) n'est pas prête à le lâcher. Plus »

Il dit avoir par la suite écrit au CP pour lui faire part de cette affaire. La situation s'est tout de même envenimée et, hier, des officiers du poste de police de Bel-Air-Rivière- Sèche sont allés l'arrêter. «Ils m'ont arrêté pour une affaire qui remonte à août dernier, concernant le non-paiement de pension alimentaire. Je m'occupe déjà de cette affaire. Cet ACP a pris la décision de me faire arrêter alors que j'étais encore en uniforme. Mes droits n'ont pas été respectés», dit-il. En attendant, sa famille lui a trouvé un avocat.

Tout aurait démarré par une rencontre entre le syndicat, le commissaire de police (CP) et ses assistants concernant les améliorations à faire pour le bien-être des officiers de la force policière, le 15 décembre. «Lors de cette rencontre, j'avais exposé le fait que les policiers en poste dans l'Est n'effectuent pas d'heures supplémentaires. Et pas plus tard que jeudi dernier, un ACP est venu au poste de police de Flacq, pendant mes heures de travail, pour m'insulter à cause de ma proposition à cette réunion. Il a même fait changer mes heures de travail, en représailles», explique le sergent Ravindar Seedam.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.