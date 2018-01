Cote d'Ivoire: Crise dans les fédérations /François Amichia - "Nous restons loin des crises"

C'est désormais une tradition. Chaque début d'année, le mouvement sportif présente ses vœux de nouvel an au ministre des Sports et des Loisirs. Cette année, la tradition a encore été respectée. Hier, le mouvement sportif des fédérations sportives a sacrifié à la tradition au palais des sports de Treichville en présentant ses vœux de nouvel an au premier responsable du sport en Côte d'Ivoire, le ministre François Amichia.

Celui-ci a saisi l'opportunité de cette rencontre pour donner la position de son département concernant les crises qui secouent actuellement certaines fédérations sportives.

Tout en regrettant ces crises, Amichia a souligné la nécessité de maintenir la stabilité et la cohésion dans les fédérations afin de glaner des lauriers. Indiquant que ces crises n'honorent pas le sport ivoirien.

Pour la gestion des crises, le ministre Amichia a invité les fédérations à se conformer rapidement à la nouvelle loi sur le sport en mettant sur pied des organismes internes de gestion des crises.

Il a rappelé que l'intervention du ministère dans les gestions des conflits au sein des fédérations est contraire à la loi sur la gouvernance sur le sport. « Evitons à chaque fois d'inviter le ministère dans la gouvernance du sport en le sollicitant dans le règlement des conflits au sein des fédérations.

Aussi bien que la lettre que l'esprit de la loi sur le sport ne vont pas dans ce sens, nous restons loin des crises », a tranché le ministre des Sports et des Loisirs.

Il a ensuite réitéré son appel aux fédérations à appliquer dans les meilleurs délais l'une des recommandations du séminaire sur la gouvernance du sport qui préconise la mise en place d'un organisme interne de gestion des conflits au sein des fédérations. Amichia s'est en outre félicité des bons résultats sportifs obtenus en 2017.

Il a fait savoir que malgré la mauvaise prestation à la Can au Gabon, et l'élimination pour le Mondial 2018, la Côte d'Ivoire a récolté en 2017, 257 médailles dont 194 au niveau africain avec 78 en or, 40 en argent et 46 en bronze. Au niveau mondial, le ministre des Sports et des Loisirs a indiqué que le pays a récolté 63 médailles dont 23 en or, 19 en argent et 21 en bronze.

Il a également félicité les fédérations sportives pour les bons résultats. Sur le plan des infrastructures, le ministre a rassuré que tout est en train d'être mis en œuvre pour que la Côte d' Ivoire soit prête dans les délais à organiser la Can 2021.

Amichia a salué les travaux de construction du stade d'Ebimpé qui avancent bien. Sans oublier la construction des stades de Korhogo, Yamoussoukro, Bouaké et San Pedro dont les noms des entreprises retenues pour l'appel d'offre seront bientôt connus.

Sekongo Kafalo Daouda, porte-parole des cadres de ce ministère, a félicité le ministre pour le travail qu'il ne cesse d'abattre pour le renforcement du cadre institutionnel sur le sport.

Idem pour Soumahoro Mamadou, président de la conférence des présidents, qui s'est réjoui du soutien du ministère aux fédérations. L'autre temps fort de cette cérémonie de présentation de vœux a été la remise de matériels à toutes les fédérations sportives.