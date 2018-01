Cote d'Ivoire: Attaque du camp du CCDO de Bouaké/ Bruno Nabagné Koné - "Les personnes concernées seront sanctionnées"

Un blessé léger, un véhicule incendié et l'annexe du CCDO saccagé. C'est le bilan de l'attaque perpétrée dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 janvier dernier, au Centre de Coordination des Décisions Opérationnelles (CCDO) de Bouaké. Ce tableau a été dressé, hier, à l'occasion du point de presse post - conseil des ministres, par le porte-parole du gouvernement. « Le conseil a été informé de ce qui s'est passé hier (Mardi, ndlr) à Bouaké.

S'agissant du bilan, il s'établit comme suit : un blessé léger, un véhicule incendié et l'annexe du CCDO saccagé. Il s'agit d'un bilan relativement faible, mais surtout qui traduit le fait qu'il s'agit en réalité d'altercation entre différentes factions de militaires. Je pense qu'il ne faut pas interpréter audelà de cela », a fait savoir Bruno Nabagné Koné.

Non sans préciser que le gouvernement gère au mieux les conséquences du passage tumultueux entre 2000 et 2011. « Nous continuons de gérer cela. De toutes les façons, c'est l'ambition du chef de l'Etat et du gouvernement de Côte d'Ivoire avec la loi de programmation militaire », a-t-il confié.

Selon le ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste, des renforts ont été envoyés à Bouaké ainsi que des hélicoptères MI-24, des blindés légers et quelques centaines de personnels pour rassurer les populations d'une part, et éventuellement intervenir s'il y avait d'autres échauffourées, d'autre part. « La situation sécuritaire aujourd'hui est calme », a-t-il rassuré.

Avant d'annoncer des enquêtes et la poursuite des personnes qui se seront rendues coupables. « Et si les responsabilités des personnes qui ont mal agi sont établies, il n'y a aucun doute que des sanctions seront prises.

Nous sommes déterminés à construire une armée républicaine au service de la sécurité des Ivoiriens, de la protection du territoire ainsi que des populations », a-t-il martelé.

Le premier conseil des ministres de l'année 2018 a par ailleurs adopté un projet de loi portant régime juridique du gel des avoirs illicites. Ce projet, explique Bruno Koné, a pour objectif d'organiser, dans un dispositif spécial, les règles juridiques qui régissant le gel des avoirs en Côte d'Ivoire.

« Ce dispositif nouveau à l'avantage de préciser la notion de gel des avoirs, d'élargir son domaine d'application et de déterminer les modalités de sa mise en œuvre.

Désormais, l'occupation et l'exploitation des gares routières règlementées Ce décret contribuera à améliorer la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire en simplifiant les mécanismes de saisir et de confiscation des biens issus d'acte de corruption ou d'avoir illicite.

Cela, par le fait qu'il règlemente mieux la gestion de la liquidation de ces biens », a-t-il précisé. Concernant la réforme de la Commission Electorale Indépendante pour les élections locales à venir, le ministre Bruno Koné a précisé que tout sera mis en œuvre afin que les élections municipales, régionales et sénatoriales se passent de la meilleure façon.

Enfin, à en croire le porte-parole du gouvernement, le conseil a adopté une ordonnance portant modification de certains articles de la loi 2014-812 du 16 décembre 2014, loi d'orientation du transport intérieur ainsi que son projet de loi de ratification.

Ainsi, détaille-t-il, cette ordonnance précise que les personnes physiques sont exclues du champ d'application de la loi d'orientation du transport intérieur qui ne vise que les personnes morales.

Par ailleurs, confie Bruno Koné, l'ordonnance limite, pour une meilleure efficacité, l'autorité de régulation des transports à un rôle strict de régulation des activités de transport et permet que l'organisation des transports puisse être faite par une autorité ad hoc.

« La prise de ce texte va permettre d'organiser les transports dans la ville d'Abidjan. (... ) Désormais, il sera mis en place cet organe qui permettra d'organiser les gares, la fluidité, d'autoriser l'implantation de gares et de les superviser » a relevé Bruno Nabagné Koné.