Afrique: CAN 2019 - La CAF inspecte l'état de préparation du Cameroun

« Passées les incompréhensions entre notre pays et la CAF, [...] place désormais à l'apaisement et à la collaboration constructive afin de bénéficier au mieux des précieux conseils de la CAF sur sa vision par rapport à l'organisation de la CAN Total Cameroun 2019 », a conclu Bidoung Mkpatt.

Ses émissaires, accompagnés de membres du cabinet d'audit Roland Berger, vont se rendre tour à tour dans la région de Yaoundé (Olembé et Mfandena), à Garoua, à Bafoussam, à Douala, à Limbe et à Mbankomo pour juger sur place de l'avancement des travaux.

Le Cameroun a douze jours pour convaincre la Confédération africaine de football (CAF) qu'il est capable d'organiser la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN 2019). La CAF est en effet en visite à travers le pays, du 12 au 23 janvier 2018, afin d'évaluer l'état des préparatifs pour la CAN 2019.

La Confédération africaine de football (CAF) est en visite d'inspection au Cameroun du 12 au 23 janvier 2018. La CAF vient évaluer le degré de préparation du pays en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN 2019), prévue en juin 2019. Du côté camerounais, on se déclare confiant.

