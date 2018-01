Madagascar: Assainissement - Le ministère de la Santé sur plusieurs fronts

Comme diverses autres organisations publiques ou privées, le ministère de la Santé publique a également participé à la journée nationale de l'assainissement, hier, 10 janvier.

Premier département concerné dans ce mouvement destiné à assainir les espaces publiques, bureaux et habitations, dont l'objectif ultime est de lutter contre la peste, le ministère de la Santé a été sur plusieurs fronts, hier. A commencer par balayer, non seulement devant sa porte, mais également dans l'ensemble de ses locaux.

C'est ainsi que tout le personnel de ce département s'est donné rendez-vous à Ambohidahy dans la matinée d'hier pour une séance de grand nettoyage. Les membres du personnel ont, par la suite, pu rejoindre leurs foyers respectifs pour se consacrer, là aussi, au nettoyage. Le ministre, quant à lui, s'est rendu à l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) pour participer au nettoyage et mobiliser le personnel de l'hôpital, notamment au service des Urgences et à celui de la Chirurgie pédiatrique.

Cap, par la suite, sur l'hôpital de Befelatanana (HJRB), plus précisément aux services Cardiologie et Nephrologie, où le personnel de cet établissement hospitalier a été encouragé à « pérenniser l'action d'assainissement et la considérer comme une activité quotidienne pour assurer le bien-être des malades dans un environnement sain ». Et comme l'assainissement concerne aussi le secteur privé, le ministre Mamy Lalatiana Andriamanarivo, accompagné du ministre de l'Industrie et du développement du secteur privé, Armand Tazafy, a rendu visite aux sociétés Chocolaterie Robert à Andrefan'Ambohijanahary et Malagasy Boisson, à Tanjombato où il a été réitéré que « le secteur privé se doit de s'impliquer dans l'assainissement et que l'action doit se perpétuer dans le quotidien des industries et entreprises en tant que moteur du développement du pays ».