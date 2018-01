Madagascar: Faravohitra - Jazz quart en toute maturité

La première fois qu'ils ont franchi la scène, c'était en 2013, depuis, ils ont fait du chemin.

Eux c'est jazz quart, la bande à Vatsiahy Ravaloson. Cinq ans plus tard et du succès dans le milieu, les quatre compères marchent sur les pas des grands jazzistes. Samedi, le quartet sera au Fara West Faravohitra pour une soirée musique. Joro Rakotozafiarison, Vatsiahy Ravaloson, Fanilo Poppins et Tojo Rabekoto se tiendront à leurs instruments de prédilection respectifs. La chanteuse Malalanirainy agrémentera les morceaux de la bande avec sa voix de velours.

Issus du club de jazz de l'Alliance française d'Andavamamba et ayant grandi sous les ailes du guitariste Elie Ramasindraibe, la bande s'inspire du jazz manouche de Django Reinhardt. Affichant une vitalité et une maturité qui a gagné les musiciens au cours des festivals et des tournées, ils font partie de la nouvelle génération de jazziste promu à un bel avenir.

Comme la plupart des tremplins Madajazzcar, Jazz Quart joue leurs propres compositions mais également les interprétations à la fois espiègles et vivifiantes à l'image jazzy de leur reprise de la comptine « Frère jacques ». Pour les mélomanes, Jazz quart est en passe de devenir un incontournable. Un groupe à découvrir si l'on veut s'initier à l'amour du jazz.