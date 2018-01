Madagascar: USAID/PSI - Dons de matériels d'hygiène au CHAPA

Lesdits matériels font référence à des bouteilles de Sûr'Eau, de kits de lavage des mains comme des containers d'eau avec robinet, du savon et des portes-savons. En second lieu, la visite sur terrain a également consisté en une séance de partage de savoir-faire sur les normes d'hygiène et d'assainissement. Une initiative qui a cadré avec la journée nationale d'assainissement et qui entend participer à la lutte contre la peste.

Le centre de triage et de traitement de la peste (CTTP) auprès du centre hospitalier anti-pesteux d'Ambohimiandra a été le théatre d'une visite de forte délégation officielle hier. Conduite par Lalatiana Andriamanarivo, ministre de la Santé publique et le directeur général par Intérim de l'USAID à Madagascar, Aaron Bishop, la visite en question a consisté, en premier lieu, à la remise officielle de matériels d'hygiène au CHAPA.

