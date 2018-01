Madagascar: Retard de paiement des bourses d'études - Les étudiants en médecine menacent de faire la grève

Rassurer. Par ailleurs, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique tente de rassurer les étudiants ainsi que le personnel enseignant, selon les dires du directeur administratif et financier (DAF) auprès du ministère de tutelle, " le processus de paiement des bourses des étudiants sont actuellement en cours ". Le DAF d'ajouter que " le ministère a bel et bien conclu avec les étudiants sur le paiement des bourses restantes. Ce qui n'a pas pu se faire à cause de l'épidémie de peste à laquelle le pays a fait face ". Une façon pour le ministère de se justifier auprès des étudiants. Le directeur administratif et financier auprès du ministère de l'enseignement supérieur d'enchérir que " le paiement des heures supplémentaires des enseignants sont également en cours de réalisation ".

Ces derniers d'ajouter que les revendications ont déjà été lancées depuis la fin de l'année 2017. " Lesdites revendications concernant le paiement des bourses d'études s'étalant sur deux mois ". Avant d'ajouter que les deux parties (l'association des étudiants et les responsables auprès du ministère de tutelle) se sont convenues à ce que les calendriers de paiement des bourses soient affichés à partir du 8 janvier. Ce qui n'était pas le cas selon un étudiant en médecine joint au téléphone et qui a conduit les étudiants à manifester leur mécontentement. L'étudiant d'enchérir que les revendications vont continuer jusqu'à ce qu'elles soient satisfaites.

