Madagascar: « Antoko Politika Madio » - Tout est fin prêt pour la conquête de la Mairie de Tana !

« Antananarivo loin du bordel, Antananarivo dépourvu d'embouteillages, Antananarivo sans tip top ». C'est ceux à quoi la population tananarivienne devrait s'attendre si Rakotoarisoa Faniry Alban, fondateur et président national du parti « Antoko Politika Madio » (APM), sera élu à la tête de la Mairie de la capitale.

C'est un parti politique qui veut introduire, sur le long terme, le changement et qui désire faire peau neuve en politique. Pour commencer, l'APM de Rakotoarisoa Faniry Alban a effectué, hier, à l'hôtel Le Pavé Antaninarenina, une sorte de démonstration selon laquelle le parti est bien préparé pour les prochaines élections municipales; bien préparé dans la mesure où aussitôt créé, le parti se dote d'ores et déjà d'un projet de société pour la Commune Urbaine d'Antananarivo, objet de la rencontre d'hier.

Ce sera donc ce projet qui sera exécuté lors du « seul et unique » mandat de Rakotoarisoa Faniry Alban à la Mairie de Tana, s'il sera élu. Mais encore faut-il rappeler les précisions subséquentes. « Je serai candidat si je remplis les conditions imposées par les textes en vigueur ; si l'élection sera transparente c'est-à-dire respectant le code électoral, réalisée avec les listes électorales établies et loin des fraudes électorales, et si à l'issue de l'élection primaire que l'APM va organiser, les membres m'éliront », réitère Rakotoarisoa Faniry Alban.

Transparence. L'APM est donc prêt à relever ce défi en axant toutes ses décisions et actions sur les principes fondamentaux du parti, entre autres, la transparence, la redevabilité, l'honnêteté et l'intégrité. « Actuellement, nous constatons qu'il n'y a pas véritablement de transparence au niveau de la gestion financière et de la trésorerie de la CUA », a lancé Balita Ambinintsoa Samoela, vice-président et porte-parole du parti. Et l'APM, sans faire des promesses de Gascon, s'engage à « balayer » cette absence de transparence. Toujours dans cette même optique, le candidat de l'APM, s'il sera élu, compte procéder en bonne et due forme à la déclaration de patrimoine ainsi qu'à la transparence des contrats de partenariat entre la CUA et ses partenaires techniques et financiers.

« Antananarivo maha te-honina ». C'est la dénomination attribuée au projet de société de l'APM. Un projet résultant de plusieurs années d'études de faisabilité techniques et financières. Dans le volet économie, par exemple, le jumelage est placé au centre de toutes les préoccupations. « Il sera question d'une coopération décentralisée avec les capitales étrangères mais aussi avec les différentes communes nationales et internationales », explique-t-on. Au niveau social, il est prévu, entre autres que le Samva sera (de nouveau) rattaché à la CUA et que chaque secteur de chaque Fokontany se dotera d'une benne à ordures. Pour ce qui est de l'aménagement du territoire communal, l'APM prévoit de construire des parkings à étages mais aussi de procéder à l'extension d'une nouvelle ville dont les partenaires ne seront autres que les communes périphériques.

« Jadona misy fanahy ». Le projet de société de l'APM revêt a priori un caractère aguichant. S'il sera réalisé, les efforts ainsi déployés risqueront d'être réduits en vain si la discipline n'est toujours pas au rendez-vous. Et le président national de l'APM n'a pas manqué de le souligner. « La population tananarivienne a toujours été éduquée dans l'indiscipline. Avec l'APM, tout le monde se soumettra à la discipline car nous allons instaurer le « jadona misy fanahy » (ndlr : nous avons fait exprès de n'effectuer une traduction) au profit de tous ». Interrogé au téléphone, Rakotoarisoa Faniry Alban a expliqué que cela consiste à « faire régner la discipline et les textes en vigueur au sein de la CUA ».