Madagascar: Rap Gasy - L'alchimie de Doubl'e'nn remis au gout du jour

Doubl'e'nn n'est plus à présenter dans le monde du rap gasy. Grande figure de la discipline, il fait partie de l'initiateur de la fédération des arts urbains au sein du ministère de la Culture, de la promotion de l'artisanat et de la sauvegarde du patrimoine.

Mais cette fois encore, c'est sous sa casquette de rappeur qu'il sera à l'Is'Art Galerie Ampasanimalo. Demain soir, de l'alchimie à la Doubl'enn flottera dans l'air pendant deux heures. A ses côté seront Roy Rakoto, Buddha El Taga et Mason'Aloka.

« J'essaierais de compiler les titres qui ont marqué ces vingt dernières années » avance le rappeur si une partie de l'instrumental sera assuré par le Dj, une autre se jouera en acoustique. Les « Fiainana farany », « Liona », et les « Antsika izao tontolo izao » renaîtront de leurs cendres.

Johannès Patrick de son vrai nom, Doubl'e'nn a commencé à faire du rap en 1996. Membre fondateur du clan Bogota, il s'est consacré à sa carrière solo en 2001. Aujourd'hui Doubl'e'nn fait partie des figures incontournables du Rap gasy et est présent sur les scènes actuelles. Le plus actif et le plus respecté des précurseurs du rap gasy, il est un symbole même du hip hop dans la Grande Ile.

Ses compositions ont inspiré plus d'un dans le milieu.

En presque 20 ans, il a su garder place dans le paysage artistique. Un exploit que peu d'artistes et encore moins de rappeur ont réussi. Plus ouvert, il a privilégié les collaborations et les featuring. Entre autres, Mentalisme rassemble le rappeur avec le soulman Roy Rakoto ou encore le « fiainana B » avec Nicals.