Madagascar: Journée de l'assainissement - Grande mobilisation au département du développement numérique

Pour sa part, le ministre Neypatraiky Rakotomamonjy a rappelé que cette journée dédiée pour la lutte contre la peste est une première étape. « La propreté est une question de mentalité et il est du devoir de tout un chacun d'œuvrer tous les jours pour avoir un environnement de travail et de vie sains. Les employés de l'Etat en particulier doivent montrer l'exemple autant au niveau du travail que chez eux », a-t-il affirmé. En effet, les petits gestes du quotidien pour la préservation de la propreté sont d'une grande importance, outre les actions d'assainissement.

Cette activité renforce un peu plus les actions que le Ministère, la Paositra Malagasy et l'ARTEC effectuent périodiquement pour l'assainissement des lieux de travail », ont affirmé les responsables auprès du MPTDN.

« Le Ministère et tous ses organismes rattachés ont massivement participé à l'assainissement au niveau de leurs bureaux à Alarobia et Antanetibe. De leur côté, la Paositra Malagasy et l'ARTEC se sont occupés des bureaux à Antaninarenina et à Alarobia. Les Directions Interrégionales ont également participé à cette journée particulière.

La propreté, la protection de l'environnement et la santé sont indispensables pour le développement. C'est dans cette optique que le MPTDN (Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique) a activement participé à la Journée nationale de l'assainissement pour la lutte contre la peste.

