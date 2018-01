Madagascar: Aides aux sinistrés - « Ne pas les utiliser comme outils de propagande », dixit Pr Narison

A cette période où notre pays est sinistré après le passage du cyclone AVA, le professeur Narison Stephan tient à encourager au nom de l'AGMM ceux qui souffrent en perdant leurs proches et leurs biens pour qu'ils ne perdent pas la volonté de reconstruire et l'espoir de repartir à nouveau dans la vie.

Nous devons dorénavant être mieux informés bien à l'avance de l'arrivée du cyclone et suivre les consignes de sécurité qu'on nous préconise par le biais de la radio et de la TV afin de mieux prendre nos précautions pour l'affronter. On voit maintenant que l'infrastructure du pays est très fragile et précaire (manque de canalisation, structure des ponts,... ) tandis que dans les grandes villes les canaux d'évacuation datant de quelques siècles sont obsolètes pour une population urbaine grandissante.

Etude approfondie. A cela s'ajoutent, les remblais sauvages faits par les grandes sociétés, les constructions illicites dans les zones inondables et la destruction des maisons dans les régions côtières chaque fois qu'un cyclone passe. Ces différents problèmes nécessitent une étude approfondie pour une refonte totale de l'infrastructure et de l'urbanisme par les experts des routes, de l'urbanisme et de l'environnement.

Nous devons être prêts à faire face aux catastrophes naturelles qui vont être de plus en plus fréquentes dans toute la planète à cause du dérèglement climatique induit par le non-respect de l'environnement. Madagascar s'est inscrit au COP21 et va recevoir des fonds pour protéger l'environnement. Nous allons aussi recevoir des aides internationales pour aider les sinistrés d'AVA. Le professeur demande ainsi que ces fonds soient utilisés comme il faut mais ne seront pas encore détournés. Il demande aussi aux politiciens et aux dirigeants de ne pas les utiliser comme outils de propagande pour les prochaines élections.