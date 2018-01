Madagascar: Les travailleurs de l'ombre - « On croit fort en une future bonne gestion du sport malagasy » dixit Jaona Rabary, président de Saint-Michel Club natation

Avec son bilan de l'année, il peut dire que son club fait partie des clubs phares de la natation pour ne pas dire que c'est le club phare. Jaona Rabary, président de Saint-Michel club natation fait partie de ces faiseurs de champion avec son staff. Discrètement et dans l'ombre, ils agissent et sortent toujours un bilan sportif positif.

Avec ses entraîneurs Ranaivo Aimé et Ravelonjanahary Patrick, Saint-Michel aligne 95 nageurs répartis dans toutes les catégories de l'Avenir au Master. Il a été représenté au championnat du monde de décembre 2016 au Canada avec Rasolonjatovo Michael et Rabarijaona Murielle. De même, le club a été au championnat du monde de Juillet 2017 en Hongrie avec Rasolonjatovo Michael. Il a participé au Meeting de l'Océan Indien de décembre 2016 et de 2017 avec 10 Athlètes et certains d'entre eux se sont illustrés dont Razafitsalama Tiavintsoa dans la catégorie Benjamin; Rakotomavo John et Rabarijaona Murielle. Les Collégiens aussi ont occupé la première place à la Coupe de Noel de 2017.

Notons que six de ses athlètes sont dans le top 10 hommes et dames de la natation, dans le classement national de l'année dont cinq hommes et une dame : Rasolonjatovo Michael, Rakotomavo Stephan, Rakotomavo John, Randriamanalina Johary, Ramiakatrarivo Francky et Rabary Johanna. Quant aux records et meilleures performances, Saint-Michel en détient 10 pour les Meilleurs Performances et 8 avec les records nationaux. « Nous avons travaillé dur pour obtenir ces résultats. Je sais aussi que les autres dirigeants le font à leurs manières. Et je crois fort en une future bonne gestion du sport malagasy. Ainsi, tout ira bien pour la natation en particulier et pour le sport en général ».