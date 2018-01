Ile Maurice: Waterpark - Réouverture prévue en juillet

Des travaux vont démarrer ce mois-ci au WaterPark. Ce dernier ouvrira ses portes en juillet prochain. Qui plus est, le parc aquatique sera complètement rénové. Outre les structures actuelles qui seront remplacées, il comptera de nouvelles attractions.

Ces travaux visent à moderniser le parc aquatique afin qu'il puisse être enregistré à la World Waterpark Association. Si le contrat n'a pas encore été signé avec la compagnie canadienne, le rapport des consultants a déjà été soumis et les grandes lignes de ces travaux de rénovation déjà établies.

Les nouvelles attractions du Waterpark incluent un cinéma 7D et le jeu de réalité virtuel. Il y aura aussi un spiral slide, un boomerango et deux toboggans transparents. Un aqua play pour les enfants sera également installé.

Quant au trou noir, il sera équipé de lumières fluorescentes afin qu'il n'y ait plus une obscurité totale et que les utilisateurs soient prévenus des courbes du toboggan. L'attraction Lazy river sera remplacée par le raft river pour plus de sensations fortes.

Quid de la sécurité ? «Le niveau de sécurité sera rehaussé avec des caméras, des mesures de sécurité dans les attractions et le recrutement de life guards», dit une source au ministère de l'Agro-industrie. En effet, des slow down lanes seront installés et les procédures d'urgences revues. Toutes les attractions comprendront un shut down lanes pour réduire les risques d'accidents.

En plus du personnel actuel du Sugar Investment Trust, les nouveaux life guard recrutés auront une formation permanente et une remise à niveau par les membres de la compagnie canadienne. «Deux first aid posts seront installés dans les points stratégiques du waterpark et il y aura une first aid room qui sera bien équipée.»

La SIT investira Rs 300 millions dans ce projet, provenant de la caisse de l'institution, le projet de partenariat stratégique n'ayant pas abouti.