Ile Maurice: Sankranti - Ramgoolam invité d'honneur à Sébastopol

L'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) n'est pas prête à le lâcher. Plus »

Sanjay Proag, président du Vaish Common Front, dit reconnaître que Ravin Maudhoo et des membres du gouvernement précèdent ont grandement contribué à la réalisation de ce projet. «Mais nous travaillons toujours avec le gouvernement du jour et c'est la raison pour laquelle nous avions invité Pravind Jugnauth pour procéder à l'inauguration de cette salle.» Il ajoute qu'un hommage sera rendu à Ravin Maudhoo prochainement.

Déjà, le 27 décembre, le Vaish Common Front avait créé la polémique en invitant le Premier ministre, Pravind Jugnauth, à procéder à l'inauguration d'une salle, la Vaish Bhawan, à Lallmatie. Une cérémonie faite en grande pompe, alors que plusieurs habitants de ce village et des régions avoisinantes affirment que ce projet a été l'oeuvre des ministres et députés du PTr, notamment d'Anil Bachoo. Et que l'architecte derrière la construction de cette salle était Ravin Maudhoo, un proche du PTr, décédé il y a environ trois ans.

«Dans le passé, nous avons déjà invité Pravind Jugnauth. Cette fois, notre choix s'est porté sur Navin Ramgoolam et peut-être qu'à l'occasion d'une autre fête, nous ferons appel à Paul Bérenger pour être notre invité d'honneur.» Il précise toutefois qu'à la fête de lundi prochain, plusieurs ministres et députés du gouvernement ont aussi été invités.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.