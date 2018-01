Ile Maurice: Mauvais temps - Les interventions des pompiers en baisse

L'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) n'est pas prête à le lâcher. Plus »

Quatre équipes, dont celles des casernes de Coromandel et de Curepipe, opèrent dans l'Est. Dans le Nord, l'équipe de Port-Louis épaule celle de la caserne de Piton pour les opérations à Crève-Cœur.

220 membres du MFRS sont actifs depuis minuit dans les différentes casernes de l'île. Deux opérations ont eu lieu dans le Nord, six dans l'Est, deux dans le Sud et l'un dans l'Ouest. Les pompiers sont intervenus à 11 reprises dont huit fois pour évacuer l'eau des cours et des routes. Ils ont également porté secours à deux patients à Crève-Coeur et à Rivière-des-Anguilles.

Uniquement onze interventions des pompiers ce jeudi 11 janvier entre minuit et midi trente. Mais les membres du Mauritius Fire and Rescue Service (MFRS) restent sur le qui-vive. Huit équipes sont à pied d'oeuvre. L'alerte 2, selon le protocole du National Disaster Committee, est maintenue pour les pompiers.

